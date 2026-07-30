美已婚名律師「公園激吻小16歲女同事」！喇舌肉貼全被拍　下場慘了

▲已婚律師與小16歲女同事在中央公園長椅上激吻，畫面在TikTok瘋傳。（翻攝jayguap3 TikTok）

圖文／鏡週刊

美國一名45歲已婚的知名律師，近日被拍到與小他16歲的女同事，在紐約中央公園長椅上激吻，畫面被TikTok網友拍下後瘋傳，短短幾天就吸引超過400萬人觀看。兩人職涯也受衝擊，男方已遭律師事務所停職調查，原定的跳槽計畫也緊急喊卡。

中央公園忘情喇舌 TikToker一句話當場打斷

45歲的律師納撒尼爾卡勒頓（Nathaniel Cullerton），近日在中央公園長椅上，忘情擁吻29歲女同事凱爾西博倫茨威格（Kelsey Borenzweig）。怎料，兩人親密的畫面全被TikTok創作者Jay Guapõ拍下，他上前打斷他們，還嗆：「去開房間吧，這裡還有小孩！」慾火遭滅的二人表情瞬間尷尬，試圖遮擋鏡頭。

影片中，可見卡勒頓起身微笑，試圖揮手請對方離開，博倫茨威格則冷靜表示：「把手機放下。」Jay Guapõ則回嗆：「別碰我，如果你碰我，我就得碰你。」根據《紐約郵報》報導，Jay Guapõ過去就以拍攝挑釁路人的影片聞名。

▲卡勒頓（右）與博倫茨威格（左）在中央公園長椅上擁吻，發現鏡頭後神情尷尬，試圖遮擋畫面。（翻攝jayguap3 TikTok）

卡勒頓和博倫茨威格今年都曾參與OpenAI及執行長奧特曼（Sam Altman）的法律團隊，協助應對馬斯克（Elon Musk）提出1,500億美元（約新台幣4.87兆元）的訴訟案，因此在美國法律界頗具知名度。

激吻影片瘋傳400萬觀看 跳槽計畫泡湯

根據《金融時報》報導，卡勒頓是紐約頂尖律師事務所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz合夥人。不倫事件爆發後，知情人士透露，事務所已展開內部調查，卡勒頓目前已被停職。

知情人士進一步指出，卡勒頓原本預計本週與超過6名同事一同轉戰競爭對手Gibson Dunn律師事務所，但在他和博倫茨威格的激吻影片在網上瘋傳後，這項人事異動已被迫取消。

▲兩人被拍後神情尷尬，影片吸引400萬次觀看。（翻攝jayguap3 TikTok）

至於博倫茨威格同樣任職於Wachtell，且與卡勒頓隸屬同一部門。目前還不清楚她是否也遭停職或接受調查。截至28日，兩人的律師個人介紹仍可在事務所官網查詢。

《每日郵報》則指出，卡勒頓2016年與42歲妻子莫伊拉彭扎（Moira Penza）結婚，妻子同樣是紐約大型律師事務所的合夥人，夫妻共同擁有一間位於曼哈頓上東區、價值230萬美元（約新台幣7,480萬元）的豪華公寓。而博倫茨威格日前才剛結束一段與律師男友的戀情。



更多鏡週刊報導

「千億富太」蹲麵店吃米線！ 沒背愛馬仕「拎帆布包」被讚：太接地氣

獨家／郭台銘50歲熟女球友真實本名曝光！不是「謝亞彤」 沒改過名字

郭台銘爆勾熟女球友…曾馨瑩「關節腫、失眠」頻求診！ 醫：恐暴增2大重症風險