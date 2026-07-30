正運往台灣等多國！　卡達能源砸10億美元買美國天然氣

▲圖為卡達液化天然氣載運船Al Rekayyat號。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

4名貿易產業消息人士告訴路透社，卡達能源公司今年向美國購買33船液化天然氣（LNG）現貨貨物，用於交付南韓、台灣、孟加拉、印度和日本。此舉是為了在伊朗戰爭導致荷姆茲海峽貿易受阻後，減少對主要客戶造成的供應衝擊。

報導稱，伊朗封鎖航道導致卡達能源宣布對LNG供貨進入不可抗力狀態，暫時解除合約交付義務，但仍尋求維持對部分客戶的供應，希望藉此維護其數十年來作為全球最可靠天然氣供應國之一的聲譽。

根據路透社計算，這33船貨物約占卡達能源在衝突爆發前一個月出口量的三分之一，總價值約為10億美元。消息人士指出，卡達能源直接向美國生產商Venture Global LNG購買部分貨物，同時也向該公司其他客戶手中購買現貨。

消息人士透露，卡達約80%的LNG貨運通常銷往亞洲買家，此次採購是卡達能源對重要客戶展現善意姿態。另一名消息人士則說，卡達能源希望向客戶表明其重視雙方關係，並致力協助維持供應無虞。

數據分析公司Kpler資料顯示，在33船之中，已有28船順利交付，其餘5船正分別運往南韓、台灣與印度。