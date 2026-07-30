舔吸管又放回去！法國留學生惡搞販賣機　新加坡判罰1.5萬

▲馬克西米連在新加坡舔吸管挨罰。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

一名19歲法國留學生在新加坡闖下大禍，將果汁販賣機的吸管「舔過」之後又放回去，還全程錄影PO網炫耀。他被指控公共滋擾罪，30日判罰款600新幣（約新台幣1.5萬元）。

留學生舔吸管還拍片

CNN、BBC報導，19歲的馬克西米連（Didier Gaspard Owen Maximilien）目前正在新加坡一所商學院留學。

今年3月，他在某商場iJooz現榨柳橙汁販賣機犯案，取出吸管舔舐後又放回機台，甚至錄影上傳Instagram，戲謔表示「這座城市不安全」。

影片流出後迅速擴散，引發大批網友撻伐與當地媒體報導。

French student pleads guilty and is fined for a straw-licking stunt in Singapore https://t.co/G20WeZRUba pic.twitter.com/BR7OnurZL2 — New York Post (@nypost) July 30, 2026

檢方火速起訴 最久恐關3個月

檢方4月對馬克西米連正式提出公共滋擾罪指控，而該罪名最高可判3個月監禁及最高2000新幣（約新台幣5萬元）罰款。

檢方指出，此舉是刻意為社群媒體粉絲策劃的噱頭，可能動搖大眾對公共販賣機衛生的信心。但考量到被告年紀尚輕，事發後及早認罪，也無民眾受害，因此僅求處罰款。

不過，移民當局考量所有因素後，才會決定他是否能夠保留學生簽證。

???? Singapour : un Français condamné pour avoir léché une paille



???? Le journal de @MatthieuKarmann dans #BonjourLaMatinaleTF1 avec @MaudDescamps pic.twitter.com/43BJhUNksu — TF1Info (@TF1Info) July 30, 2026

辯護律師則表示，當事人獨自在新加坡求學，身邊無家人陪伴，對自己的行為深感悔恨，而且事後已取出舔過的吸管，並未留給他人使用，「他對於造成的一切麻煩感到十分抱歉。」律師補充，馬克西米連的父母將確保由他本人繳清罰款。

最終，法院決定從輕裁量，宣布罰款金額僅需600新幣。

衛生秩序超嚴格 廠商火速處理

新加坡是一個人口密集的都市國家，對於公眾行為與衛生狀況都有嚴格規範，亂丟垃圾及破壞公共設施都可能面臨嚴厲懲罰。

事件發生後，販賣機業者iJooz立即報警，並將機台全面消毒，換掉機內全部500根吸管，同時宣布將升級設備，未來改採獨立包裝吸管，並且更改為付款後才能解鎖取用的設計。