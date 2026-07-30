增至34死！熊本強震斷層仍有未斷裂區　恐再發生大地震

▲日本熊本規模7.1地震至今造成至少34人死亡。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本熊本規模7.1地震至今造成至少34人死亡。日本政府地震調查委員會29日針對熊本規模7.1地震召開臨時會議，研判震源位在日奈久斷層帶。委員長小原一成直言，「（斷層）還有沒有斷裂完的部分，非常有可能在未來引發地震」。

共同社、每日新聞報導，日奈久斷層帶全長約81公里，共有「高野-白旗」、「日奈久」、「八代海」3段，若全部同時活動或許會發生規模7.7至規模8.0的地震。而這次地震活動範圍約有30公里，涉及「日奈久」段的東北部和「高野-白旗」段的一部分，這區域和2016年熊本地震震源斷層相鄰。

▲小原一成稱，可能會再度發生大地震。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，日奈久斷層帶仍有未斷裂的部分，而八代海在這次地震沒有發生位移的狀況。調查委員會評估，八代海這一段在未來30年發生規模7.3地震的機率為0%至16%，並將其列為緊迫程度最高的「S級」（3%以上），持續保持警戒。

在2016年4月的熊本地震中，高野-白旗區間的一部分曾發生斷裂。小原一成指出，有委員提出2016年熊本地震中未斷裂的部分此次已發生位移的看法，但最終認為仍有必要進一步詳細檢視。

委員會表示，活耀地震活動仍在周邊地區持續。小原一成稱，可能會再度發生大地震，提醒民眾要萬分小心做好防備。

▼ 日奈久斷層帶仍有未斷裂的部分。（圖／路透）