熊本AEON內部慘況影像公開！鎖定「3大爆炸原因」　瓦斯外洩釀禍

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本九州熊本縣28日下午發生規模7.1強震，其中位於熊本縣嘉島町的知名大型商場「AEON MALL熊本」於當天下午6時爆炸、崩塌，疑似為瓦斯外洩所致，目前消防當局仍全面進行搜救。如今，日媒公開由防衛省所拍攝的商場內部影像。

根據日媒《全日本新聞網》（ANN），日本防衛省所拍攝的「AEON MALL」內部影像，今（30）日正式被公開，該段影片長達近12分鐘，過程中並無聲音，從畫面中可以見到各個店鋪早已人去樓空，且天花板被炸出大洞，甚至各個店鋪的商品散落在地，相當狼狽。

尤其2樓更因爆炸導致部分坍塌，2樓涵蓋了商場的美食街、電影院、服飾與各種雜貨店。

▲直至30日，位於熊本縣嘉島町的知名大型商場「AEON MALL熊本」仍在進行搜救行動。（圖／路透）

稍早，日本首相高市早苗於30日下午召開災害對策本部會議，而內閣官房長官木原稔也於稍早召開記者會，兩人引用警方數據，截至30日中午12時，與此次熊本強震相關的死亡人數已經攀升至30人。不過，熊本縣府於30日下午4時召開災害對策本部會議後，證實經調查後相關的死亡人數已經來到34人。

針對事故原因，AEON社長吉田昭夫昨（29）日下午在記者會指出，商場館內設備與美食街（餐飲區）皆使用LP瓦斯（液化石油氣，LPG），而非都市瓦斯；LP瓦斯熱值較高，且因比空氣重，一旦外洩容易積聚在低處，不像都市瓦斯會往上飄散，因此若遇到火源，更容易引發爆炸。

▲警消人員30日在「AEON MALL熊本」持續進行搜救。（圖／路透）

商場受損最嚴重的是2樓南側區域，爆炸集中在電影院對面的服飾、雜貨店一帶，並非使用瓦斯的美食街，但供應餐飲區的瓦斯主管線正好經過該區域。

AEON指出，館外設有自2005年開業以來使用的大型LP瓦斯儲槽，平時負責向館內輸送瓦斯，地震發生時理論上儲槽端與餐飲區兩端的遮斷閥都會自動關閉。公司強調，瓦斯管線符合日本新耐震標準，過去未曾發生漏氣，最近一次定期檢查是在今年3月，事故後已立即對全日本所有商場展開全面檢查。

▼大型商場「AEON MALL熊本」在強震80分鐘後爆炸，現場一片狼藉，日本政府公開內部拍攝影像。（圖／路透）

曾任東京消防廳警防部長的佐藤康雄分析，爆炸可能有3種原因。第一，地震造成電氣或機械故障，導致遮斷閥未能正常作動；第二，遮斷閥本身沒有故障，但地震震度未達啟動條件，因此沒有切斷瓦斯；第三，即使遮斷閥已啟動，建築物主配管仍可能因連續強震而位移，造成管線內殘留LP瓦斯外洩。

佐藤康雄指出，熊本強震後約80分鐘內仍持續發生多次劇烈搖晃，可能使主配管受損。由於LP瓦斯比空氣重，外洩後容易滯留在建築內部，若遇到電火花或其他火源便可能瞬間引燃，最終引發猛烈爆炸。