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「不明飛行物」墜波蘭爆炸！俄猛襲烏克蘭多地至少8死

▲▼俄羅斯發動大規模遠程空襲，烏克蘭利沃夫（Lviv）救援人員在民宅廢墟中搜尋。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯空襲後，烏克蘭利沃夫（Lviv）救援人員在民宅廢墟中搜尋。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯30日對烏克蘭多地發動大規模遠程攻擊，造成至少8人罹難。與此同時，一枚不明飛行物墜毀在距離烏克蘭邊境約95公里的波蘭盧布林省（Lublin）境內，並且引發爆炸。

不明物體墜波蘭　局勢恐升溫

CNN報導，波蘭軍方證實，該不明物體墜落在塔納瓦-科洛尼亞村（Tarnawa-Kolonia）附近一處未開發地區。警方則表示，居民通報聽見巨大爆炸聲響。

波蘭軍方稍早就曾透露，該國防空部隊偵測到至少12枚飛彈飛越烏克蘭西部上空，對波蘭領空構成潛在威脅，因此派出戰機緊急升空應對。

目前仍無法確認，墜毀在波蘭境內的不明物體是否為俄製飛彈。但如此深入北約成員國領土的任何潛在俄羅斯攻擊，都可能被視為莫斯科對烏克蘭長年戰爭的升級行動。

烏克蘭多地遇襲8死　澤倫斯基家鄉慘烈

當地時間30日清晨，烏克蘭空軍發布警告稱，俄羅斯已發射多枚飛彈。社群媒體流傳影片顯示，大批民眾湧入基輔地鐵站避難，有人拿毯子鋪地休息，有人縮在帳篷中。

這一波攻擊導致首都基輔（Kyiv）至少1人死亡，中部波爾塔瓦（Poltava）也傳出1死。鄰近波蘭邊境的利沃夫（Lviv）遇襲後，仍有多人受困瓦礫堆下，目前已逾20名傷者送醫。

其中，烏克蘭總統澤倫斯基的家鄉、南部克里維里赫（Kryvyi Rih）傳出最慘烈消息。一枚彈道飛彈擊中住宅，導致6人身亡，其中包括3名兒童，另有至少8人受傷。

現場畫面顯示，斷垣殘壁之間散落著遺體，大火仍在燃燒。未入鏡的2名女子表示，她們已經嘗試救出一名兒童，但還有人受困，「這裡有小孩，有很多小孩。」

當地軍事行政首長維爾庫爾（Oleksandr Vilkul）形容這是「黑暗的一夜」，並警告隨著救援工作持續，死亡人數可能攀升。

▼南部克里維里赫（Kryvyi Rih）房屋淪為廢墟。（圖／路透）

▲▼俄羅斯發動大規模遠程空襲，南部克里維里赫（Kryvyi Rih）房屋淪為廢墟。（圖／路透）

澤川剛見面　俄羅斯大規模打擊

俄羅斯國防部30日在Telegram宣稱，動用「陸海空發射的長程精準武器」與攻擊型無人機，對烏克蘭各地的軍事設施發動「大規模打擊」。

澤倫斯基29日才在白宮會晤美國總統川普，並且請求提供額外的防空系統。攻擊發動前，他也公開示警已收到相關情報，「今晚發動大規模打擊的可能性極高。」

同樣也在30日，俄羅斯最大電商平台「野莓」（Wildberries）位於該國西部城市朋札（Penza）的倉儲設施，在烏克蘭無人機攻擊後起火，導致1人受傷、約200人被迫撤離。

「野莓」被喻為「俄版亞馬遜」，配送中心已多次被烏克蘭攻擊。基輔宣稱「野莓」設施是合法的軍事目標，因為該企業向前線俄軍提供物資，但這個說法被莫斯科否認。

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