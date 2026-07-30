熊本強震災情慘！寶可夢公司捐1億日圓賑災　網感動：不愧是寶可夢

▲寶可夢公司今宣布將捐出總計1億日圓的賑災基金。（翻攝自寶可夢 X）

圖文／鏡週刊

日本熊本縣28日發生最大震度達7級的「令和8年熊本地震」，當地災情極為嚴重。為了協助災區度過難關，寶可夢公司今（30日）透過官方網站發布最新聲明，正式宣布將捐出總計1億日圓的賑災基金，為災區的救援與復原工作盡一份心力。

寶可夢公司在題為「關於對令和8年熊本地震災害受災地區的支援」的官方聲明中，首先向所有受災民眾表達最深切的關懷與慰問。

▲寶可夢官方聲明。（翻攝自寶可夢 X）

官方強調，為了讓受災民眾能儘速獲得援助，並推動災區的復原與重建工作，公司決定向熊本縣政府、日本紅十字會提供義援金，同時也將針對相關支援團體發放捐款，總計投入1億日圓協助整體賑災行動，展現企業回饋社會的溫暖力量。

寶可夢公司的義舉曝光後，迅速在網路上引發熱烈迴響，全球網友湧入官方社群留言致謝。許多玩家與網友盛讚：「不愧是寶可夢！不僅迅速而且極具溫暖力量」、「從小孩到大人都帶來笑容的企業，在關鍵時刻展現了深厚的社會責任」。

也有網友感性留言表示，在1996年的《寶可夢》遊戲裡，角色受傷了只要走進「寶可夢中心」就能立刻恢復活力；但在現實世界中，災區要重建家園、提供醫療與物資，需要極大的時間與力量，寶可夢公司撥出1億日圓的大力相助令人無比感激。

▲日本熊本縣28日發生最大震度達7級的「令和8年熊本地震」，當地災情極為嚴重。（翻攝自@FDMA_JAPAN X）



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