7公尺巨蟒吃人！腹部剖開驚見人屍　35歲男慘死

記者詹雅婷／綜合報導

印尼北摩鹿加省（North Maluku）發生蟒蛇吃人事件，一名35歲男子參加完派對獨自走路回家期間遭巨蟒突襲，遭勒斃並吞入腹中。村民後續展開搜尋，發現一條腹部異常隆起的巨蟒，隨即將其剖開，發現男子遺體就在蛇的體內。

巨蟒一口咬住腿 無法掙脫窒息亡

太陽報報導，這起事件發生在27日凌晨3時許，35歲男子哈辛（Hasim Lumbessy）飲酒後獨自一人走在林間小路上，不料突然遭到長達23英尺（約7公尺）的巨蟒一口咬住他的腿部，隨後緊緊纏繞哈辛的身體，導致他無法掙脫死亡。

由於哈辛遲遲未歸，家屬隨後沿著他返家的路線搜尋，並在半路發現血跡，並找到他的背包和涼鞋等物品。在回到村莊通知其他村民之後，一行人展開更大規模的搜索，最終找到一條腹部異常腫脹的蛇。

腹部異常腫脹 剖開驚見死者遺體

當地居民剖開這條巨蟒的腹部之後，在其體內發現哈辛的遺體，並把遺體交還家屬辦理後事。

當地警方已對民眾發出警告，「這一帶仍然是野生動物棲息地。因此我們呼籲民眾要多加小心；若情況允許，應結伴而非獨自前往森林，以降低發生類似事件的風險」。

事實上，該省近期已非首次發生巨蟒襲人事件。在另一起案例中，44歲女子雅瑪勞（Elisabet Yamalau）遭蟒蛇咬死，當她的丈夫發現她時，她的身體已有一部分被吞入蛇口之中。