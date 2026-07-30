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頭顱掛家門前！印度25歲人妻「遭小叔斬首」　只因上菜上太慢

▲▼人妻安舒·德維（Anshu Devi）遭殺害。（圖／新德里電視台）

▲人妻遭小叔斬首殺害。（圖／新德里電視台）

記者王佩翊／編譯

印度比哈爾邦（Bihar）一名25歲人妻只因太晚上菜，竟遭小叔持斧頭砍下頭顱殺害，更令人毛骨悚然的是，犯案後小叔甚至將大嫂的斷頭懸掛在自家門口的大樹上，隨後冷血坐在現場等待警方到場。

嫌上菜太慢！毒癮小叔狂性大發持斧頭砍死大嫂
根據《新德里電視台》報導，比哈爾邦傑漢納巴德縣（Jehanabad）依馬德普爾村（Imadpur）25歲人妻安舒·德維（Anshu Devi），而兇手則是其丈夫達曼德拉·庫馬爾（Dharmendra Kumar）的22歲弟弟庫奈爾·庫馬爾（Kunal Kumar）。

庫奈爾平時有嚴重的毒癮，事發當時，家中其他成員均下田工作，僅剩安舒一人在家。庫奈爾從農田返家後向大嫂討要食物，但因不滿大嫂「上菜速度太慢」，竟當場發飆，隨手抓起一把斧頭狠狠向安舒砍去，將其殘忍斬首。

頭顱高掛門口樹上！嫌犯不逃跑冷眼等警察

庫奈爾殘殺大嫂後，不僅沒有逃離現場，反而將砍下的大嫂頭顱直接懸掛在自家門口的大樹上，隨後神情自若地坐在房子附近。

這起驚悚的「掛頭案」迅速在村落爆發開來，嚇壞的村民紛紛圍觀並向警方報案。警方獲報後趕抵現場，當場扣押了作案用的斧頭，並將庫奈爾逮捕，目前全案正在深入調查中。

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