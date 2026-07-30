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熊本災區斷水斷電「迎40℃熱浪」！自衛隊送300冷氣　地震增至30死

▲▼熊本地震。（圖／路透）

▲AEON MALL熊本在地震發生爆炸，造成多人死亡。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本熊本縣28日爆發規模7.1強震，截至30日仍有大範圍區域斷水斷電，加上連日高溫逼近攝氏40度，中暑風險急遽升高，自衛隊已往現場運送300台移動式冷氣。根據最新統計，若計入仍在調查中的疑似相關案例，此次地震造成的死亡人數已達30人。

斷水範圍驚人修復時程未定

震後停水狀況嚴峻，熊本縣政府統計，截至29日下午2時，縣內停電戶數約達3.4萬戶，日本政府同日宣佈，熊本與長崎兩縣合計約8.4萬戶家庭停水。

處於重災區的八代市約5萬8000戶居民，至30日仍有多處陷入斷水斷電困境。協助主導當地救災工作的官員松下昭夫坦言，輸水管線在強震中受損嚴重，目前根本無法估算需要幾天、幾周乃至幾個月才能完成修復。

八代市公所大樓廁所因停水而無法運作，工作人員只好在戶外人孔蓋上臨時搭建簡易廁所應急，而當日氣溫高達攝氏35度，悶熱程度令人難以忍受。松下昭夫感嘆，「炎炎夏日，沒有水真的特別難熬，這將是一場耗時費力的工程，目前也還看不到具體的時間表。」

▲▼熊本地震。（圖／路透）

▲熊本災情多處停水停電。（圖／路透）

防衛大臣急派渡輪馳援收容700人

面對嚴峻災情，日本防衛大臣小泉進次郎30日在防衛省召開的緊急會議上宣佈，將派遣具備洗浴、住宿及餐飲功能的大型渡輪「白鷗II」（はくおうII）前往八代港，艦艇上配備大型浴場等完善設施，一次可收容多達700名受災民眾。

與此同時，已有4艘載運飲用水及民生物資的海上自衛隊艦艇陸續抵達八代港，正積極準備展開物資發放作業。小泉進次郎強調，「我們將超前部署，全力回應受災民眾的各種需求，在生活支援方面也要積極採取措施。」

自衛隊5100人全面投入300台冷氣護民

救災規模持續擴大，自衛隊派遣人力從29日的4600人進一步增派500人，目前已達5100人的規模全力投入救災任務。航空自衛隊動用C2運輸機，緊急空運約300台冷氣機組前往熊本各地避難所及重要據點，以因應周末氣溫預估逼近攝氏40度的中暑威脅。

海上自衛隊方面同樣出動艦艇，將飲用水等民生物資運抵災區，地震發生後也即刻調派水車，將市公所建築地下緊急儲水槽的水源輸送至八代市各社區中心與學校，但每位居民每次限領3公升。

▲▼熊本地震。（圖／路透）

▲包含正在調查是否與地震相關的案例，日本政府宣布已造成30人死亡。（圖／路透）

死亡人數累計達30人

日本首相高市早苗在政府「非常災害對策本部」會議上宣布，截至30日中午12時30分為止，包含仍在調查是否與本次災害相關的案例，死亡人數已累計達到30人。

為了強化前線的災害應變能力，高市宣布將在熊本縣廳設立現地災害對策本部，作為統籌救援工作的前進指揮所。高市表示，此舉是為了更有效地推動緊急應變措施，讓救援行動更加集中、有效率。

 
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