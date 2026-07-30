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外籍人士命喪熊本強震！遭起重機砸中亡　國籍曝光

▲▼ 日本熊本7.1大地震。（圖／達志影像／美聯社）

▲越南籍24歲實習生命喪熊本地震。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本熊本縣28日發生規模7.1強震，若計入仍在調查中的疑似相關案例，此次地震造成的死亡人數已達30人。目前傳出有外籍人士罹難的消息，根據越南駐日本大使館勞動管理委員會的說法，越南籍男子在熊本一間工廠擔任實習生，在地震發生當下遭起重機砸中身亡。

越南快訊、TBS報導，這名24歲越南籍死者是在2026年1月以技能實習生身分抵達日本，地震來襲之際，工廠一台起重機突然倒塌砸中他，儘管警方與救援人員迅速趕抵，但因起重機過重無法及時把他救出。

勞動管理委員會得知消息之後聯繫相關單位，並代表越南內政部與越南駐日本大使館向罹難者家屬致哀，並進行相關協調，協助家屬處理後續必要程序。目前已知同工廠另外7名越南技能實習生成功平安撤離。

另外，另一名住在熊本縣宇城市的越南籍公民在家中因牆體倒塌受傷，正在醫院接受治療，據信沒有生命危險，但住處嚴重損壞。在益城町，3名受雇於森松產業建築業部門的越南技能實習生稱，宿舍出現傾斜、牆壁龜裂的情況，停車場也損壞。

報導稱，越南駐日本大使館及其勞務管理委員會正積極落實公民保護措施，並與災區僱用越南勞工的相關組織及企業保持密切聯繫，掌握最新情況。

▼根據最新統計，若計入仍在調查中的疑似相關案例，此次地震造成的死亡人數已達30人。（圖／路透，下同）

▲▼ 日本熊本7.1大地震。（圖／路透）

▲▼ 日本熊本7.1大地震。（圖／路透）

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