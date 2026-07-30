熊本7.1地震敲警鐘！「兩大S級斷層」曝　專家點名下一個是福岡

▲引起熊本地震的日奈久斷層帶。（圖／みんなで創る防災・減災）

記者王佩翊／綜合報導

日本熊本縣28日下午4時半左右發生規模7.1強烈地震，最大震度達7，造成至少34人死亡，災情慘重。九州大學副教授杉山高志隨即出面分析，指出此次震源位於「日奈久斷層帶」，與2016年熊本大地震的活躍斷層屬同一系統，並特別點名鄰近的福岡縣同樣暴露在高度地震風險之下，可能也會面臨地震風險。

斷層殘餘能量尚未釋放完全

杉山高志表示，28日這場地震發生的位置，正是10年前熊本大地震斷層帶的延伸區段，也就是地質學上所說的「殘留破裂帶」，意指斷層中能量尚未充分釋放、仍存在破裂潛力的部分。他強調，對福岡市民而言，這場熊本地震絕非「事不關己」，因為同樣的情況也存在於福岡地底之下。

▲熊本7.1大地震造成路面被破壞。（圖／達志影像／美聯社）



警固斷層被列地震風險最迫切等級

從福岡市延伸至築紫野市的「警固斷層帶」東南段，同樣被學界認定為「殘留破裂帶」的高風險區域。杉山高志指出，警固斷層帶被認為是10年前熊本大地震斷層系統的延伸之一，斷層活動的潛在危險性極高。

值得注意的是，日本政府地震研究推進本部已將熊本縣的「日奈久斷層帶」、福岡的「警固斷層帶東南部」，雙雙列為最高風險等級的「S級」，意即這兩處均屬「地震風險最為迫切」的區域。

福岡直下型地震威脅不容忽視

杉山高志進一步補充，警固斷層帶與這次震源所在的「日奈久斷層帶」同屬極高風險的地震帶，無論是21年前曾發生的地震，或未來可能直接衝擊福岡縣的直下型地震，都是科學界長期示警、必須防範的潛在威脅。他呼籲福岡民眾應以此次熊本強震為鑑，積極強化防災意識與相關準備工作。