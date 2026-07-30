挺台立場鮮明！朴銀珠赴任「美國駐韓大使」　今抵仁川國際機場

▲朴銀珠即將前往首爾赴任美國駐韓大使。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普提名的美國駐韓大使朴銀珠（Michelle Steel）將於今（30）日抵達仁川國際機場，正式展開駐韓任務，結束美國駐韓大使長達1年半的空缺。

朴銀珠是繼金星容（Sung Kim）後，第2位韓裔背景出身的美國駐韓大使，過去擔任共和黨聯邦眾議員期間長期關注印太安全，也曾支持多項台灣相關法案並訪台。此次赴韓，將立即面對多項美韓雙邊敏感議題，包括川普政府就美籍韓裔人士所成立的電商平台企業「酷澎」（Coupang）向南韓施壓、如何履行南韓政府對美投資3500億美元、核動力潛艦建造等問題。

根據韓媒《News1》，美國駐韓大使職位自前任大使戈德堡（Philip Goldberg）於2025年1月離任後，一直由代理大使暫代，如今隨著朴銀珠抵任，這項外交空缺正式告一段落。今年4月，朴銀珠獲川普提名，並於6月17日通過美國參議院批准，約一個半月後赴韓履職。

▲2023年4月26日，當時擔任加州共和黨眾議員的朴銀珠，曾在白宮出席時任美國總統拜登與時任南韓總統尹錫悅的國宴。（圖／達志影像／美聯社）

朴銀珠抵達南韓後，將向南韓外交部提交大使國書副本，隨後以「候任大使」身分展開部分外交工作。不過，在正式向南韓總統李在明提交國書、完成派駐儀式前，朴銀珠在外交禮儀上仍有部分限制，包括無法以正式大使身分拜會南韓最高層官員，也不宜進行大使資格的正式媒體採訪。

朴銀珠上任後，首先面對的是美韓間的經貿與投資爭議。其中，酷澎（Coupang）涉及美國企業在韓營運環境等問題，將成為她關注的焦點。她今年5月出席參議院人事聽證會時表示，將親自關注美國企業在南韓市場遭遇的「差別待遇」問題。

此外，南韓政府規劃的3500億美元對美投資計畫，也是朴銀珠的重要任務之一。她曾質疑資金來源與投資執行方式不明確，表示將與南韓政府直接討論相關內容。南韓目前正推動在8至9月公布首批對美投資項目，涵蓋造船、能源等領域。

▲2021年1月，加州共和黨籍眾議員金映玉、朴銀珠合影，兩人皆擁韓裔背景。（圖／達志影像／美聯社）

安全議題同樣是朴銀珠上任後的重要工作，包括南韓推動興建核動力潛艦計畫、修訂美韓核能合作協定，以及因應北韓（朝鮮）核武與飛彈威脅、美日韓安全合作與駐韓美軍角色調整等，都將成為她與南韓協商的主要議題。

外交圈分析認為，朴銀珠具備韓裔背景，又曾擔任美國聯邦眾議員，熟悉兩國文化與政治環境，有望成為降低美韓認知差異的溝通橋梁。不過，由於她被視為親川普陣營人士，也有人擔心她可能扮演「川普政府傳聲筒」角色，對南韓政府施加更強壓力。

據悉，朴銀珠1955年出生南韓首爾，曾在日本生活，1975年與家人移民美國。過去她曾擔任加州稅務公平委員會委員、橘郡地方政府官員，之後代表共和黨兩度當選聯邦眾議員，任內積極參與印太安全議題，也因支持台灣相關政策與法案受到關注。

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