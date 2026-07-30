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缺水缺電又飆35°C！熊本災民「苦忍猛暑」　傷口至今沒得清洗

▲▼日本熊本強震，受災嚴重的八代市，災民避難，排隊取水。（圖／路透）

▲受創慘重的八代市多地缺水缺電，災民忍受猛暑。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

日本熊本縣規模7.1強震累計至少28死，多處災區目前不僅斷水斷電，還面臨35°C濕熱天氣，讓災民處境與救援工作都面臨挑戰。

缺水缺電又猛暑　週末恐飆40°C

觀測到震度6強的八代市受創慘重，當地官員最擔心的是在酷暑天氣中缺水缺電的困境，卻坦言無法預估「修復嚴重受損的水管需要幾天、幾週還是幾個月。由於夏季高溫，缺水問題尤其嚴峻。」

《路透社》指出，截至30日，八代市約5.8萬戶家庭之中，仍有很大一部分沒水沒電。就連市政府的廁所也無法使用，工作人員只能在高溫高濕的戶外設置臨時廁所。

救災行動持續進行之際，天氣預報顯示週末可能出現逼近40°C的高溫。自衛隊正緊急在各地避難所安裝約300台冷氣，也出動軍卡將飲用水送往各地學校與社區中心，但每人最多只能取水3公升。

▲▼日本熊本強震，受災嚴重的八代市，災民避難，排隊取水。（圖／路透）

▲▼日本熊本強震，受災嚴重的八代市，災民避難，排隊取水。（圖／路透）

沒冷氣太痛苦　缺水無法清洗傷口

根據JNN於29日的實地採訪，災民們表示，「昨晚因為太熱而睡在車上，結果汽油快沒了。很擔心今晚，因為我還有3個孩子」、「電力是最重要的，畢竟這個時節，沒有冷氣真的受不了」。

八代市的81歲居民松永勝在地震中摔傷手臂，傷口至今未能清洗，「跌倒後，這裡也流血，血都凝固了。因為沒有水，所以一直沒有擦。」

▲▼日本熊本強震，受災嚴重的八代市，災民避難，排隊取水。（圖／路透）

▲▼日本熊本強震，受災嚴重的八代市，災民避難，排隊取水。（圖／路透）

7.1強震太可怕　住家醫院都毀了

另一位八代市居民宮本正廣返家後發現鄰屋已成瓦礫，而自家僥倖倖存。他表示，少數仍在營業的店家擠滿人潮，加油站也大排長龍。

宮本先生回憶搖晃之劇烈時說，「我從沒感覺世界以這種方式移動過，我感覺身體變得輕盈，然後被拋到空中。」

觀測到震度7的宇城市也災情慘重，熊本南醫院牆壁大幅崩落，鋼筋裸露，天花板也有漏水情況。原本約120名住院患者被轉送至熊本市內其他醫院，目前仍未決定今後的重建方針。

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