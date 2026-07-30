熊本強震！日網友幫助台灣旅客　隔天收到「親筆信+鳳梨酥」暖哭

▲台灣旅客留下親筆信與鳳梨酥，感謝伸出援手的日本網友。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

熊本強震過後，日本一名網友協助一群無法入住民宿的台灣旅客，未料隔天竟然收到暖心回禮，令其深受感動。

網友「@thylacocephala」29日在X發文表示，前一天強震後，他在熊本市區幫助了一些無法入住民宿的台灣旅客，「結果今天早上，就在公寓的公共大廳裡發現放著這個。希望他們平安，因為餘震還在持續。」

根據照片，台灣旅客親筆寫下，「很感謝您昨天傍晚的協助。地震過後，我們都很不安，又遇上入住不順利，幸好你出現，拯救了我們全家。您花了很多時間，和房東聯繫，讓我們順利入住。僅用一盒小小盒的鳳梨酥，表達我們的感謝，日本人的友好，我們台灣謹記在心！」

信件尾聲，台灣旅客特地寫上一句日文的感謝，署名「台灣朋友」，並且留下一盒鳳梨酥作為謝禮。

貼文曝光後，大批網友湧入留言，除了肯定原PO熱心助人，也紛紛表示，「台灣的人們真的都非常溫柔呢」、「台灣人的溫柔，讓我都感動到想哭了」、「希望這位（台灣朋友）能夠平安順利地回到台灣，謝謝你來到日本」、「好感動的故事，希望大家都平安無事」。