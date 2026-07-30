熊本強震！日網友幫助台灣旅客　隔天收到「親筆信+鳳梨酥」暖哭

▲台灣旅客留下親筆信與鳳梨酥，感謝伸出援手的日本網友。（圖／翻攝X）
記者吳美依／綜合報導
熊本強震過後，日本一名網友協助一群無法入住民宿的台灣旅客，未料隔天竟然收到暖心回禮，令其深受感動。
網友「@thylacocephala」29日在X發文表示，前一天強震後，他在熊本市區幫助了一些無法入住民宿的台灣旅客，「結果今天早上，就在公寓的公共大廳裡發現放著這個。希望他們平安，因為餘震還在持續。」
根據照片，台灣旅客親筆寫下，「很感謝您昨天傍晚的協助。地震過後，我們都很不安，又遇上入住不順利，幸好你出現，拯救了我們全家。您花了很多時間，和房東聯繫，讓我們順利入住。僅用一盒小小盒的鳳梨酥，表達我們的感謝，日本人的友好，我們台灣謹記在心！」
信件尾聲，台灣旅客特地寫上一句日文的感謝，署名「台灣朋友」，並且留下一盒鳳梨酥作為謝禮。
貼文曝光後，大批網友湧入留言，除了肯定原PO熱心助人，也紛紛表示，「台灣的人們真的都非常溫柔呢」、「台灣人的溫柔，讓我都感動到想哭了」、「希望這位（台灣朋友）能夠平安順利地回到台灣，謝謝你來到日本」、「好感動的故事，希望大家都平安無事」。
昨日の地震後に、熊本市内で民泊に入れなくて困ってる台湾からの旅行客を助けたんだけど、今朝アパートの共用ロビーにこれが置いてあった— もないと先輩 (@thylacocephala) July 29, 2026
まだまだ余震が続いてるから無事でいてほしい???? pic.twitter.com/KmVDaOCxtO
讀者迴響