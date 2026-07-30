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高市早苗提「食品消費稅降至1%」！預計2027上路　黨內反彈聲浪大

▲▼日本首相高市早苗27日晚間在總理官邸召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗有意推動食品消費稅降至1%，但黨內卻出現反彈聲浪。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本首相高市早苗30日上午出席自民黨臨時幹部會議，正式表明將於2027年4月起，將飲料食品的消費稅率從目前的8%「調降至1%」，為期2年；同時配合針對中低收入戶的補助給付，達到實質「零稅率」的效果。高市首相強調這是當初政見中的重要承諾，並指示黨內全速整合意見。然而，黨內卻出現反彈聲浪，前數位大臣河野太郎直言，應該考慮到物價受到中東戰事影響正在飛漲，而非一味地想要實現政見承諾。

採納小野寺「議長案」！高市首相喊話：請務必凝聚全黨共識

根據《日本放送協會》報導，高市早苗當初將消費稅減稅列入政權公約中，然而這項重大政策案卻出現轉折。由跨黨派組成「國民會議」29日召開會議，但各黨派對於食品消費稅調降一事無法達成一致共識，最終僅列出各黨主張並做成中間彙整。隨後高市表明，「政府與執政黨將儘速檢討方針」，並接手進行最終決策。

自民黨30日上午11時45分於總部召開的臨時幹部會議，高市表示，自民黨稅制調查會長、實務者會議議長小野寺五典提出的「議長案」是最完善的方法，也就是自2027年4月起，將食品消費稅調降至1%，實施時間為2年，另外中低所得者則透過補助達到實質零稅率。

高市強調，消費稅減稅是政權公約中的承諾，國民對此寄予厚望，並當場向自民黨內高層強調，「請務必將黨內意見好好凝聚起來。」

雖然自民黨臨時幹部會議現場無人提出異議並順利通過，政府與執政黨也希望在8月上旬前正式敲定方針，但黨內對於減稅政策的看法顯然嚴重分歧。

河野太郎開第一槍反對！痛批「減稅只惠及富人」應改為精準發錢

自民黨前數位大臣河野太郎30日在國會內接受記者訪問時表示，「我反對調降食品的消費稅率。」對於黨內主張「這是選舉公約所以必須執行」的聲音，河野太郎反駁指出，「與選舉當時相比，如今受到荷莫茲海峽局勢等問題影響，各種物價持續上漲，整體環境已經發生巨大變化。」

河野進一步分析減稅政策的弊端，「調降消費稅反而會讓高收入族群獲得更大的實質好處。若要真正支援生活陷入困境的民眾，應該採取直接補助的措施。政府應該在既有的財源基礎上，實施將資源重點集中在真正困難者以及育兒家庭的經濟政策。」

 
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