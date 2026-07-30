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緬甸通過《反網路詐騙法》「最重處死刑」！　上周33台人被逮

▲▼從泰國邊境一側眺望緬甸克倫邦苗瓦迪地區（Myawaddy）的KK園區（Shwe Kokko）。（圖／路透）

▲從泰國邊境一側眺望緬甸克倫邦苗瓦迪地區（Myawaddy）的KK園區（Shwe Kokko）。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

詐騙集團在東南亞橫行肆虐，緬甸更成為跨國網路詐騙的據點，為了因應國家社會對東南亞詐騙園區的強烈施壓，由緬甸軍方支持的議會7月28日通過《反網路詐騙法》（Anti-Online Scam Bill） ，總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）29日完成簽署，宣布法案正式生效。根據最新法規，以暴力或脅迫手段強迫他人從事詐騙，最重可判處無期徒刑；若受害者因此喪命，最高將面臨死刑。

首部通過法案鎖定詐團！強迫做豬仔、詐騙致死「直接判死」

根據《法新社》報導，緬甸國會主席昂林德（Aung Lin Dwe）在電視直播中宣布，國會已於首都奈比多（Naypyidaw）通過這項重磅法案。眾議院議員愛嬋（Aye Chan）證實，死刑已被明確列入最終版本的法律條文中。

草案內容顯示，凡是「為了強迫他人從事網路詐騙，而對其施以暴力、酷刑、非法逮捕拘禁或殘忍虐待者」，將面臨10年以上的有期徒刑、無期徒刑，甚至是死刑。而若詐騙行為導致受害者死亡，法條更強制規定「應處以死刑」。此外，針對主導經營網路詐騙園區或進行加密貨幣詐騙的罪犯，最高亦可判處無期徒刑。

擺脫詐騙天堂惡名！敏昂萊政權遭中美兩國施壓

這項打擊詐騙的法案，是前軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）在今年4月就任文職總統後，新政府所通過的首部立法。緬甸自2021年爆發軍事政變以來陷於內戰，邊境地區因此淪為跨國犯罪集團與武裝組織的避風港，包含著名的「KK園區」及「水溝谷（Shwe Kokko）」等工業化規模的詐騙園區隨之猖獗，吸引並拐賣來自世界各地的民眾進行感情與加密貨幣詐騙。

儘管敏昂萊在4月曾簽署大赦令減刑死刑犯，但在中國與美國等大國的強烈壓力下，緬甸政府不得不對詐騙產業祭出鐵腕打擊。據悉，光是中國在過去2年因網路詐騙損失就超過50億美元，今年已有至少15名涉及緬甸詐騙園區的罪犯在中國被執行死刑。

聯合國警告：打擊行動恐致詐騙園區轉移陣地

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）7月發布報告指出，雖然緬甸政府承諾與鄰國聯合打擊網路詐騙，但目前的執法行動往往僅造成詐騙網絡「轉移與分散」，而非徹底摧毀。例如在執法單位掃蕩緬泰邊境的KK園區後，部分犯罪組織已陸續轉移至柬埔寨或寮國等地繼續營業。

參議院議員瑙尤薩娜瓦（Naw Yuzana Wah）向《法新社》坦言，由於詐騙產業牽涉到眾多武裝組織與複雜利益，「我們在徹底解決這個問題上，仍面臨著極大的挑戰。」

寮國上周才剛逮33名台灣人

東南亞地區長期以來被視為詐騙集團的溫床，近年各國已逐步加大打擊力度。就在上周，寮國警方成功搗毀一處詐騙集團據點，一舉逮捕51人，其中多達33人為台灣籍。該詐騙集團專以台灣民眾為行騙對象，手法是架設假冒的購物網站，以販售家電及家具為名誘騙買家下單，收款後不出貨，藉此非法牟利。

 
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