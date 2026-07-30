恐吹出AI泡沫？輝達犯錯全盤皆輸　美富豪示警：很可怕

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

電影《大賣空》主角原型貝瑞（Michael Burry）以及美國富豪庫班（Mark Cuban）近期都對人工智慧（AI）產業鉅額投資過於依賴輝達發出警示。庫班直言，這和網路泡沫太過相似，「只要有其他晶片供應商出現突破性技術，或是輝達自己走錯一步，一切都可能瞬間瓦解，這真的很可怕」。

商業內幕報導，庫班上述言論在回應一名網友的發文所提及，此人稱輝達透過資助客戶購買其繪圖晶片、用於資料中心建設，實際上扮演著「後盾」角色，但也讓自己暴露在AI衰退的風險之中。庫班透過社群平台X轉發這篇貼文時也表達擔憂稱，「這和網路泡沫太相似了，只是這次不是靠IPO，輝達本身就成了『IPO』，資助所有人」。

庫班所指的是網路泡沫時期，新創公司盛行透過上市籌資並藉此獲得豐厚估值的做法。他認為，輝達在這波科技榮景中，已經取代股市扮演同樣角色。

貝瑞也提及類似警告指出，輝達5年期信用違約交換（CDS）風險出現飆升是其來有自，並把矛頭指向輝達策略性財務過度擴張，稱「循環支出已達聖經等級的誇張規模」。他也分享一張圖表，顯示押注輝達債務違約的保險成本，在過去2個月幾乎翻倍。

庫班近期還在一檔Podcast節目上警告，企業正過度建設AI基礎設施，隨著技術效率跟著時間推移提升，導致產能過剩，甚至稱屆時許多資料中心建物可能會被改建成匹克球場。

貝瑞指出，科技巨頭正過度投資很快就會被淘汰的微晶片與數據中心、透過延長折舊年限來虛增盈餘，並簽署互惠交易以持續炒作AI熱潮。