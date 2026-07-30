百萬YouTuber「離奇陳屍」喬治亞飯店！入住後就沒出房門　死因不明

▲Hlun Solo獨自陳屍喬治亞一間飯店。（圖／Hlun Solo，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國27歲旅遊YouTuber「ฮลุน Solo」（Hlun Solo）前往喬治亞展開新旅程後，卻失蹤多日。經過多方尋找，當地警方19日證實他已於入住的飯店房間內身亡。當地泰籍翻譯與好友30日接受節目採訪時透露，Hlun在辦理入住手續後便再也沒有離開過房間，直到飯店接待人員進房查看才發現他已成冰冷遺體，但目前死因仍不明，遺體已經交由法醫解剖，以釐清確切死因。

從小由祖母拉拔長大！讀書翻身考上第一學府獎學金

根據Khaosod報導，來自泰國加拉信府的Hlun從小父母離異，父親在他4歲因意外去世後，改由祖母拉拔長大。由於一家都是農民，他小時候未受過正規教育，生活拮据，勉強糊口。為了改善生活，他努力半工半讀，最終以全校第一的成績從高中畢業，然而因為經濟問題，他獨自前往曼谷，並在一間工廠打工，一邊賺取生活費與學費，一邊將錢寄回家。

最終他成功申請到泰國第一學府朱拉隆功大學的獎學金，並成功畢業。畢業後的他開始用極度廉價的方式旅行，並將自己的經歷拍成影片分享給觀眾，他靠著在大學期間存下的40萬泰銖，在一年內遊歷17個國家，而開始拍攝影片後已經成功到50多個國家旅遊。

好友爆料失聯前有異樣！訊息兩周未回才驚覺大事不妙

Hlun原本計畫要先到喬治亞旅遊，之後前往亞美尼亞，然而他卻自7月13日起與親友失去聯繫。Hlun的好友受訪時表示，Hlun平時熱愛獨自出國旅遊，以往即使人在國外，最慢2至3天內一定會回覆訊息，然而這次卻長達兩周完全沒有任何回應。

好友心痛表示，「一開始我沒有多想，直到看到有人發文說他失蹤了，我進去對話框看，才發現他一個字都沒有回我，當時就開始覺得不太對勁。」好友透露，以往Hlun出國前都會主動分享行程規劃，但唯獨這次完全沒有提過細節，僅隱約知道他可能計畫前往亞美尼亞或喬治亞，懷疑是否在邊境收訊不佳，沒想到最後等來的卻是噩耗。

登記入住後再也沒出門！房務進房驚見遺體

協助尋人的當地泰籍翻譯Boy還原事發經過。他表示，當初接到當地一間泰國餐廳的老闆委託協助尋人，因此他聯繫移民局與旅遊警察，並前往飯店附近的警察局備案。未料警方隨即告知，Hlun早在10天前（19日）就已在飯店房間內死亡，目前正在進行遺體解剖以確定死因。

警方調查顯示，Hlun於7月13日晚間抵達喬治亞並辦理飯店入住，之後便再也沒有離開過房間。直到飯店員工覺察有異進房查看，才發現他已在房內身亡。目前當地警方已完成現場筆錄與搜證，並將遺體移送進行解剖檢驗。