熊本地震「累計28死」！1萬人避難　災區仍停水停電

記者王佩翊／編譯

日本官房長官木原稔30日上午在記者會中公布，此次熊本地震死亡人數已經達到28人。該數據由警方接獲的通報進行統計，其中也包含正在調查是否與災害有關的案例。

除了煙囪倒塌的日本製紙八代工廠以及發生爆炸的AEON MALL熊本，人口約1萬人的熊本縣永川町有多棟建築物遭震垮，至今仍有居民受困，目前全町停水停電，連通訊都出現障礙。

另一方面，熊本縣已設立415處臨時避難所，目前避難災民達1萬400多人。

▲熊本7.1強震死亡人數再攀升，累計達28死。（圖／路透）

