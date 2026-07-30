美軍重拳開炸！川普考慮恢復對伊朗大規模作戰　擬狂轟14天

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國重啟對伊朗的轟炸行動之際，華爾街日報報導，總統川普正在考慮是否對伊朗恢復大規模軍事行動，美國中央司令部（US Central Command）已擬定一項為期10至14天的密集空襲方案，目標是削弱德黑蘭的飛彈能力。

知情人士透露，這項由美軍中央司令部司令古柏（Bradley Cooper）擬定的計畫，將是繼上一輪打擊行動後的重大升級。報導稱，川普也在考慮採取較為有限的軍事回應方案，同時保留外交協商的空間。

美軍29日晚間對伊朗展開軍事打擊，稱這是對伊朗飛彈攻擊美軍駐約旦部隊的強力回應。這波攻勢是在川普誓言對這起攻擊進行報復數小時後展開，美國一名官員透露，這次攻擊規模將大於美方近幾周以來的以牙還牙式打擊，涵蓋更多目標、範圍也更廣。

根據美國中央司令部29日發布的最新聲明，美軍已於美東29日晚間10時完成最新一波對伊朗的大規模軍事打擊，鎖定伊朗境內數十個伊斯蘭革命衛隊目標，包括軍事指揮中心、飛彈與無人機設施、沿海監控與防禦據點，以及海上作戰能力。此次打擊行動旨在進一步削弱伊朗及其代理勢力對美軍、商船航運與波灣鄰國構成的威脅。

中央司令部表示，伊朗革命衛隊28日發射多枚飛彈企圖對駐中東美軍發動突襲，所有伊朗飛彈均遭成功攔截，目前有超過5萬名美軍人員部署於中東地區，並持續保持高度警戒，隨時處於戒備、專注且具備致命打擊能力的狀態。