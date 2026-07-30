中54億頭獎也沒用！前科男暴富後「已4度被捕」　家暴盜竊樣樣來

▲現年51歲的法丁前科累累，即使中了54億頭獎也仍持續犯罪被捕。（圖／史考特郡警察局）



記者吳美依／綜合報導

美國肯塔基州一名男子前科累累，順手買彩券竟中了頭獎，一人獨得1.673億美元（約台幣54億元）獎金。不過，他的人生卻未因此翻轉，一夕暴富後已經第4度被警察逮捕。

前科累累 65元中頭獎一夕暴富

綜合外媒報導，法丁（James Farthing）的犯罪紀錄最早可追溯至1994年，他曾涉嫌入室竊盜、毒品、組織犯罪等罪名，在肯塔基州多郡都有逮捕紀錄。

2025年4月，法丁以2美元（約新台幣65元）買下一張Powerball彩券，中獎金額創下肯塔基州史上最高紀錄。他中獎後曾公開表示，要和母親共享獎金。

▼法丁獲得的獎金創下肯塔基州歷史紀錄。（示意圖／CFP）



襲警、恐嚇、闖空門 暴力犯罪又落網

未料短短幾天後，法丁就在佛州一處海灘度假村與他人發生衝突，過程中飛踢勸架員警的臉部而被捕，認罪後被判入獄服刑，並且必須繳交1000美元（約新台幣3.2萬元）罰款。

到了今年2月，法丁涉嫌在喬治城（Georgetown）住處恐嚇一名女性、藏有槍枝及毒品而再度落網。今年3月，他涉嫌闖入萊辛頓（Lexington）一間民宅竊取約1.2萬美元（約新台幣39萬元）現金，因2級入室竊盜及持有大麻罪名被捕，稍後交保獲釋。

本月26日，現年51歲的法丁在一趟遊艇之旅結束後，與另一名女性發生激烈爭吵，隨後竟用雙手掐住對方頸部。他隨後被警方押送至史考特郡監獄（Scott County Jail），面臨1級勒頸傷害罪及4級家暴輕傷等指控。

法丁28日出庭時拒絕認罪，法官裁定保釋金為1.5萬美元（約新台幣48萬元），禁止他與受害女性接觸，並且必須配戴電子腳鐐。