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曾獲成人界奧斯卡！「27歲AV女優」進戒毒中心　腦缺氧變植物人

▲▼曾獲AV屆奧斯卡！27歲女優進戒毒中心「變植物人」　腦缺氧。（圖／IG／@emilywillisx3）

▲蜜莉威利斯在戒毒機構心臟驟停，導致腦部長期缺氧，成為植物人。（圖／IG／@emilywillisx3，下同）

記者王佩翊／編譯

曾獲得AV界奧斯卡「AVN獎」最佳女主角獎的27歲前知名成人女星艾蜜莉威利斯（Emily Willis），2024年初因K他命成癮進入加州知名戒毒療養院治療，不料卻在院中心臟驟停、大腦嚴重缺氧，最終淪為植物人。艾蜜莉的母親隨後向療養院提出訴訟，日前雙方正式達成協議，被告機構同意支付300萬美元（約新台幣9700萬元）進行和解。

▲▼曾獲AV屆奧斯卡！27歲女優進戒毒中心「變植物人」　腦缺氧。（圖／IG／@emilywillisx3）

日吸高達6克K他命！入療養院一個月「心跳停止40分鐘」大腦受損

根據法庭文件與美媒TMZ報導，本名莉茲·巴努埃洛斯（Litzy Lara Banuelos）的艾蜜莉因嚴重K他命成癮，每天吸食劑量高達5至6公克，2024年1月主動入住加州的馬里布燈塔治療中心（Malibu Lighthouse Treatment / Summit Malibu）接受戒斷治療。

家屬指出，艾蜜莉入住後健康狀況急劇惡化，極度虛弱、神智不清、嚴重脫水，甚至無法正常行走、進食與自理生活。同年2月，艾蜜莉在院內被發現失去意識並心臟驟停，醫護人員現場進行了30至40分鐘的心肺復甦術才勉強救回心跳。

家屬指出，長時間的缺氧導致艾蜜莉的大腦遭受不可逆的嚴重損傷，陷入植物人狀態。

初期毒理報告顯示事發時艾蜜莉體內並無毒物反應，但家屬認定療養院有嚴重照護疏失，由母親葉塞尼亞（Yesenia Cooper）擔任法定監護人向法院提起訴訟。

▲▼曾獲AV屆奧斯卡！27歲女優進戒毒中心「變植物人」　腦缺氧。（圖／IG／@emilywillisx3）

扣除律師費拿到125萬美元！被告機構硬氣「拒絕認錯」

根據最新和解協議，被告療養院同意支付300萬美元和解金，在扣除相關律師費用與醫療留置權金額後，艾蜜莉預計可獲得約125萬美元（約新台幣4050萬元）的賠償，並由其母親繼續擔任監護人管理資產。

儘管達成天價和解，被告療養院在協議中並未承認任何法律責任或醫療疏失，且持續否認有任何不當行為。馬里布燈塔治療中心目前均未對媒體請求發表回應。

從摩門教少女到成人界影后！27歲星途戛然而止

艾蜜莉威利斯出生於阿根廷，7歲時隨母親改嫁美國繼父移居美國，並在猶他州聖喬治的摩門教會背景下成長。高中畢業後她移居聖地牙哥，隨後踏入成人影視圈，累積拍過超過700部作品，並在2021年榮獲「AVN大獎」年度最佳女主角獎（Performer of the Year），堪稱業界頂流。

近年她逐漸轉型，並於2023年參演科幻電影《注你永保青春》 （Divinity），成功打入主流演藝圈。

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