強震數小時前異象曝！400萬人瘋傳「地震雲」照：早上就覺得不對勁

▲日本九州福岡氣象預報員佐藤榮作28日早晨拍下疑似「地震雲」。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本九州熊本縣28日下午發生規模7.1強震，造成嘉島町大型購物中心「AEON MALL」爆炸倒塌、八代市日本製紙工廠煙囪倒塌等災情。就在強震發生當天早晨，福岡一名氣象預報員拍下天空中大量奇特雲層，因外觀類似鱗片或球狀細小雲塊的卷積雲，引發網友熱議，甚至有人質疑是否為俗稱的「地震雲」。

在位於福岡的《九州朝日放送》（KBC）擔任氣象預報員的佐藤榮作，於7月28日上午拍下天空景象，並在社群平台發文表示，「今天出現很多奇怪的雲。」從照片可見，天空布滿一團團細小雲塊，外觀宛如鱗片般排列，也有部分呈現球狀，被形容為罕見出現的卷積雲。

在一般外界印象中，卷積雲大多在秋季時出現。

豈料，就在當天下午，熊本便發生最大震度7強震，由於拍攝時間正好在地震前數小時，貼文迅速在網路瘋傳，累積超過400萬次瀏覽，也讓許多網友聯想到俗稱的「地震雲」。

不少日本網友留言，「這該不會就是地震雲吧？」、「我今天早上也看到同樣的雲，當時就覺得很奇怪」、「我是熊本人，我也跟家人討論今天的雲看起來很可疑」、「我也覺得有違和感，沒想到之後真的發生地震」，認為這片雲層相當不尋常。

不過，也有不少人提醒不應過度解讀，並引用日本氣象廳的說法指出，「目前尚未釐清雲與地震之間的因果關係」，「地震雲並沒有科學根據」，其他人也呼籲民眾不要將特殊雲層視為預測地震的依據，以免造成誤解或恐慌。