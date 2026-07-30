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熊本強震重創「矽島」！半導體、汽車廠停擺　高速公路封閉衝擊物流

▲▼日本九州熊本縣28日強震，導致高速公路「九州自動車道」八代交流道路段橋面受損、上下錯位。（圖／路透）

▲日本九州熊本縣28日強震，導致高速公路「九州自動車道」八代交流道路段橋面受損、上下錯位。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本九州熊本縣28日下午發生規模7.1強震，災情迅速擴大至各產業領域。九州素有「矽島」之稱，聚集大量半導體企業，如台積電、日本索尼、瑞薩電子，以及豐田汽車等旗下零件廠，如今多家工廠停工檢修，復工時間尚未明朗。同時，九州3條主要高速公路共110公里路段封閉，物流網受阻，恐影響供應鏈運作。

根據日媒《朝日新聞》，九州是日本重要半導體生產基地，其中熊本縣更是產業核心。包括2024年開始營運的台積電子公司JASM（日本先進半導體製造），以及索尼集團（SONY）、瑞薩電子（Renesas Electronics）、東京威力科創（Tokyo Electron Limited）、三菱電機等企業，均在當地設有製造據點。

然而，由於半導體製程涉及極精密加工，即使廠房未受到明顯破壞，設備重新校準與確認仍需時間。多數企業目前仍在檢查建築、機械設備及製造中的產品狀況，截至29日仍未公布明確復工時間。

▲▼位於日本九州熊本縣菊陽町的台積電工廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲位於日本九州熊本縣菊陽町的台積電工廠。（圖／達志影像／美聯社）

台積電熊本廠位於菊陽町，地震期間測得震度5強，公司隨即撤離員工。台積電日本子公司JASM表示，28日晚間已確認廠房結構安全，員工陸續返回工廠，展開設備恢復與檢查工作。

瑞薩電子旗下熊本市川尻工廠、熊本縣錦町錦工廠也暫停運作。其中川尻工廠發現牆面裂縫與漏水情況，錦工廠則出現天花板面板掉落及牆壁龜裂等損害。另外，索尼集團位於菊陽町的影像感測器工廠也停止生產，負責半導體相關電子材料製造的TOPPAN控股位於熊本縣玉名市的工廠，同樣暫停作業。

除了工廠停擺，交通中斷也加劇供應鏈壓力。地震造成九州自動車道、南九州自動車道、九州中央自動車道等3條高速公路合計110公里路段禁止通行，物流網受影響。熊本機場雖已恢復跑道運作，但部分航班仍因航空公司判斷取消。業界人士表示，「短時間內物流恐難恢復至原本狀態，製造商的生產計畫可能因此出現調整。」

▲▼位於日本熊本縣八代市的日本製紙工廠煙囪倒塌。（圖／達志影像）

▲位於日本熊本縣八代市的日本製紙工廠煙囪倒塌。（圖／達志影像）

汽車產業同樣受到震波影響。豐田汽車29日宣布，旗下位於福岡縣的豐田汽車九州3座工廠，將從29日下午起停工至31日，至於8月3日以後是否恢復生產仍未決定。豐田表示，將考量餘震、安全狀況與供應商恢復進度，再做後續判斷。

豐田指出，相關工廠曾於28日晚間因地震暫停生產，29日上午短暫恢復，但因安全、物流及零件供應情況，再度決定停工。其中位於熊本市的汽車零組件供應商愛信九州也停止運作，被認為可能影響零件供應。

本田也宣布，生產二輪車的熊本製作所將停工延長至31日，原因是需要優先確保員工與合作廠商安全，並進行受損區域修復。至於8月3日後是否復工，仍將視後續情況決定。

另外，三得利九州熊本工廠、麒麟控股旗下Mercian八代工廠也因地震暫停生產，目前正確認設備與廠區受損狀況。

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