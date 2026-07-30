熊本強震「AEON MALL」爆炸驚魂！巨響震裂耳際　瓦斯味瀰漫促逃生

▲強震過後，位於日本熊本縣嘉島町的大型商場「AEON MALL熊本」因強烈爆炸而嚴重受損。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本九州熊本縣28日下午發生規模7.1強震，位於嘉島町的知名大型商場「AEON MALL熊本」遭遇嚴重災情，地震後雖透過廣播疏散約4300名顧客與員工，但部分人因取回錢包、遺留物品等原因返回建築內，隨後商場發生爆炸，造成2樓部分結構崩塌，多名人員一度受困，現場驚險瞬間曝光。

根據日媒《產經新聞》，28日下午4時27分，熊本縣觀測到最大震度7的強烈搖晃，「AEON MALL熊本」總樓地板面積約12萬平方公尺，內有約200間店鋪，巨大建築物在劇烈震動下受到衝擊。地震後，館內立即播放疏散廣播，要求顧客與員工撤離。約下午5時，4300人陸續離開建築物，前往戶外安全區域，初步疏散工作順利完成。

然而，部分員工在撤離後，因擔心遺留物品或店內狀況，再度返回商場。在2樓服飾店打工的21歲男性向日媒《讀賣新聞》透露，自己在疏散約30分鐘後，看到部分員工開始返回，便跟著回到店內拿取遺忘的錢包。

他回憶，返回商場後發現現場情況異常，消防灑水系統正在運作，除了噴水口外，其他區域也有大量水流出，「像瀑布一樣流下來」。同時，樓層內瀰漫著「像腐爛物品般、刺鼻難聞的味道」，讓他感到不安。

另一名42歲店長日高裕一朗則向《產經新聞》表示，自己與員工原本都已撤離，但因有人表示「可以回去拿行李」，他才再次進入建築內。不過返回後立即聞到瓦斯臭味，察覺情況危險，便趕緊再次離開。

一名30多歲女店員也透露，地震後商場內部灰塵瀰漫，部分區域積水，但因數個月前曾進行避難訓練，因此顧客疏散過程相對順利。她表示，當時仍有員工進入館內，協助取回顧客遺忘物品或確認店內狀況。

不久之後，爆炸突然發生。約下午5時47分，警方陸續接獲爆炸通報。日高裕一朗表示，自己剛走向停車場方向不久，就聽見震耳欲聾的巨大爆炸聲響，隨後眼前瞬間被白煙籠罩，甚至感到呼吸困難。

爆炸威力造成商場2樓部分區域崩塌，建築外露出鋼骨結構，附近道路護欄也嚴重變形。當時行經附近的大型物流公司卡車遭飛散混凝土碎片擊中，車輛受損，駕駛頭部與頸部也出現疼痛及出血情況。

爆炸碎片甚至波及附近民宅。一名79歲居民表示，當時以為「是不是又發生地震了」；另一名40歲男子則說，「現場瓦斯臭味非常強烈」，一度以為是自己家中的瓦斯外洩，因此先關閉瓦斯開關。

業者表示，爆炸發生時，館內仍有8名員工未能離開。目前救援人員持續進行搜索，希望確認所有受困者安全。曾折返拿取物品的21歲男性員工事後也自責表示，「回去拿錢包的決定是錯的」，盼望所有受困人員能盡快獲救。