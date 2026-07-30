美軍宣布發動新一波空襲！　報復伊朗「飛彈突襲」

▲美軍曾在先前行動中，多次空襲伊朗南部海軍重鎮阿巴斯港（Bandar Abbas）。（資料照／路透）

記者吳美依／綜合報導

美軍30日又對伊朗發動新一波空襲，伊朗南部多地傳出爆炸聲，伊朗官媒PressTV隨即證實消息。

美軍又襲伊朗 報復前一天攻擊

美軍中央司令部（CENTCOM）在X發文宣布，攻擊於美東時間29日晚間8時（台灣時間30日上午8時）啟動，並定調此次行動為「針對昨日伊朗試圖攻擊駐中東美軍的強力回應」。

PressTV則指出，遇襲地區包括阿巴丹（Abadan）、葛希姆島（Qeshm Island）、布什爾（Bushehr）及卡澤倫（Kazerun）等地。

U.S. forces began launching strikes against Iran at 8 p.m. ET today. The strikes are a powerful response to yesterday's attempted Iranian attacks on U.S. forces based in the Middle East. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026

美國總統川普（Donald Trump）稍早在白宮橢圓形辦公室受訪時，就已預告反擊即將到來，「我們將會狠狠打擊他們，因為現在輪到我們出手了，他們知道這一切即將發生。」

他還向《福斯新聞》說，「我們會狠狠打擊他們，他們會挨揍。我們會把他們打得他X的屁滾尿流。」

CNN報導，美軍中央司令部28日宣布阻止了伊朗對美軍發動的「突襲」，並且成功攔截所有伊朗飛彈。這次未遂攻擊不同於過去「美國空襲後伊朗再回應」的你來我往報復模式，並且似乎顯示德黑蘭有意重啟敵對行動。

川普放話 沙烏地助美軍

在另一次發言中，川普還表示，若中國向德黑蘭提供武器，他對習近平將會「相當失望」。《路透社》29日獨家報導，伊朗預計未來幾週內，收到最多達400套的中國製肩射防空飛彈發射器，凸顯德黑蘭與北京不斷深化的軍事關係。

此外，沙烏地阿拉伯29日加入美軍，共同打擊伊拉克境內的伊朗盟友「人民動員部隊」（PMF）。PMF表示這次攻擊造成至少20人死亡，其中包括4名伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）成員。