強震後才報平安！熊本AEON爆炸「愛妻失聯至今」　他苦守廢墟

▲熊本強震後，永旺夢樂城發生爆炸。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

日本熊本縣7.1強震已造成28人死亡，多地搜救行動持續中。《讀賣新聞》來到熊本永旺夢樂城（AEON Mall，下稱熊本AEON）及日本製紙八代工廠救災現場，與失蹤者家屬談話，並揭露救援艱困之處。

熊本AEON爆炸 男子守候失聯妻

永旺社長吉田昭夫說明，地震後員工們花費約30分鐘疏散逾3000名顧客，但部分人員「返回或滯留在館內」，爆炸發生時至少還有8名員工未離開。根據熊本縣政府今日上午發布的最新消息，該地點至少5人死亡。

位於嘉島町的熊本AEON現場，有一名39歲男子表示，他的妻子在2樓服飾店工作，地震發生後不久，還曾聯絡他確認「你那邊沒事吧？」但2人隨後便失去聯繫。

男子哽咽表示，「已經過了一段時間，還是無法取得聯絡。或許我應該做好心理準備了。」

▼日本製紙八代工廠的煙囪在地震中倒塌。（圖／路透）

紙工廠煙囪倒塌 救援困難

位於八代市的「日本製紙」八代工廠發生巨大煙囪倒塌事故，熊本縣政府今日發布的最新消息指出，該地點至少8人喪命。

現場散落著混凝土碎片、鐵片及折斷的管線，消防隊員持續進行瓦礫清除作業。斷裂煙囪正下方疑有受困者，但現場瓦礫遍布、大型重機難以進入，只能使用鏟子與破碎機搜尋。

參與救援的隊員擦著汗說，「若再發生餘震，作業就得中斷，這是非常危險的處境。」