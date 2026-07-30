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巴西女術後劇痛3個月真相太扯　醫把「18cm手術剪刀」遺留她體內

肚痛嘔吐3個月真相太扯！醫把「18cm手術剪」忘在腹腔　她腸壞死險喪命

▲子宮切除竟留18公分剪刀！婦人腹痛3個月，開刀驚見小腸壞死。（圖／翻攝自g1）

圖文／CTWANT

巴西1位育有3名子女的女子今年1月接受子宮切除手術後，接連3個月飽受劇烈腹痛、持續嘔吐等症狀折磨，直到近日因劇痛被送醫急救。沒想到，醫生進行手術時，竟在患者腹腔內發現1把長約18公分的手術剪刀，導致部分小腸壞死。事後，女子陸續接受3次手術，雖然身體正逐漸康復，但心理創傷難以平復。

巴西媒體g1報導，事件發生在巴西聖保羅州布拉干薩保利斯塔（Bragança Paulista）。當事人艾瑞卡（Erica CristinaBannai Von Hoonholtz）於今年1月在聖卡薩仁慈醫院接受子宮切除手術，未料醫療團隊竟將1把手術剪刀遺留在她體內，長達3個月都未被發現。

艾瑞卡表示，手術後身體狀況持續惡化，不僅腹部劇痛難耐，還反覆嘔吐，甚至感覺「好像有東西要從身體裡鑽出來」。今年4月11日，她因疼痛難忍被送往急診，醫師安排緊急手術，才在腹腔內找到這把長18公分的手術剪刀，同時發現部分小腸因長時間受損已經壞死。

艾瑞卡透露，自己至今共接受4次手術，包括最初的子宮切除、取出剪刀、修補疝氣及引流腸道膿瘍，以及治療肝膿瘍。她坦言，如今才真正意識到自己當時距離死亡只有一步之遙，目前雖然正逐漸康復，但心理創傷仍難以平復，也擔心未來仍需再次接受手術。

當事人提到，院方在確認剪刀遺留體內後，已承認醫療疏失，並負擔相關治療費用。由於她因此失去健康保險及1份原本已確定錄取的工作，院方也持續提供醫療協助，她的3名子女則獲安排接受心理諮商。

此外，艾瑞卡指控涉事外科醫師在手術前後，多次遊說她自費接受腹部拉皮整形手術，費用約8500巴西雷亞爾（約新台幣5.4萬元）。更誇張的是，艾瑞卡今年7月再次住院時，赫見該名醫師仍持續替病患看診，令她感到相當震驚與不安。

目前艾瑞卡已正式向警方報案，全案除民事程序外，也已朝刑事方向展開調查。警方正釐清是否涉及醫療過失致傷等刑事責任。涉事醫院表示，基於病患隱私及個資保護規定，不便對個案發表評論，但強調將配合主管機關調查。截至目前，涉事醫師尚未對外回應相關指控。

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