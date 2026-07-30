無懼3公尺巨浪！16歲救生員勇救男童　2分鐘驚險畫面瘋傳

▲美國16歲救生員勇闖巨浪救人，英勇事蹟引發關注。（圖／翻攝自X，Eric Trump）

圖文／CTWANT

16歲少年勇闖巨浪救人！美國加州聖塔克魯茲（Santa Cruz）1名年輕救生員，日前在海灘執行勤務時，冒險衝入波濤洶湧的潮水中，成功救出1名遭海浪捲走的男童。救生員的英勇事蹟曝光後受到高度關注，美國總統川普（DonaldTrump）也公開表揚，宣布將邀請少年與家人前往白宮，並頒發「最高平民榮譽」勳章。

美國ABC7 News報導，事件發生於7月26日，地點位於聖塔克魯茲海灘木棧道（Santa Cruz Beach Boardwalk）附近的西布萊特州立海灘（SeabrightState Beach）。當時海岸遭遇強烈湧浪，海況相當危險，1名男童遭巨浪拍倒，隨後被捲入海中。岸邊救生員見狀，沒有任何猶豫便跳入海中，試圖將男童救回。

目擊者范德杜森（Scott Vander Dussen）拍下整起救援過程，他回憶「我看到救生員直接跑進水裡，跳入海中，把恐懼放在一旁。」影片顯示，救生員在猛烈海浪中不斷與水流抗衡，一邊穩住自己，一邊試圖將男童帶回安全區域。范德杜森指出，當時海浪狀況突然惡化，男童可能原本只是正常戲水，卻意外遭強浪擊倒並沖離岸邊。

根據加州州立公園發布的聲明，事發時救生員看到男童被浪擊倒、失去平衡，隨後被沖到離岸約13.7公尺的位置，第一時間立即下水搶救，另名救生員隨後也加入救援行動。范德杜森表示，救生員在過程中緊緊抓住男童，防止他再次被海浪拖回外海，「那名救生員一直牢牢抓著他，不讓他被沖出去。」

救援期間，部分沙灘遊客也曾試圖伸手協助，但同樣受到巨浪衝擊，增加救援難度。最後，在2名救生員合作下，男童成功被帶回岸上，所有參與救援的人員也都平安脫離危險。據悉，受到強烈湧浪影響，聖塔克魯茲郡該週末至少通報34起水上救援事件。當地官員提醒，近期海況不穩定，民眾前往海邊活動時應提高警覺，避免前往危險水域。

事件曝光後，川普29日在社群平台X發文，稱讚這名16歲救生員的勇敢表現，並表示將邀請少年及其家人前往白宮，給予榮譽表揚。范德杜森也表示，如果沒有救生員及時出手，這起事件可能會有完全不同的結果。「那名男童當時迫切需要幫助，而2名救生員衝進海裡，做了他們該做的事。」

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