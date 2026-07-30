　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

無懼3公尺巨浪！16歲救生員勇救男童　2分鐘驚險畫面瘋傳

美國16歲救生員勇闖巨浪救人，英勇事蹟引發關注。（圖／翻攝自X，Eric Trump）

▲美國16歲救生員勇闖巨浪救人，英勇事蹟引發關注。（圖／翻攝自X，Eric Trump）

圖文／CTWANT

16歲少年勇闖巨浪救人！美國加州聖塔克魯茲（Santa Cruz）1名年輕救生員，日前在海灘執行勤務時，冒險衝入波濤洶湧的潮水中，成功救出1名遭海浪捲走的男童。救生員的英勇事蹟曝光後受到高度關注，美國總統川普（DonaldTrump）也公開表揚，宣布將邀請少年與家人前往白宮，並頒發「最高平民榮譽」勳章。

美國ABC7 News報導，事件發生於7月26日，地點位於聖塔克魯茲海灘木棧道（Santa Cruz Beach Boardwalk）附近的西布萊特州立海灘（SeabrightState Beach）。當時海岸遭遇強烈湧浪，海況相當危險，1名男童遭巨浪拍倒，隨後被捲入海中。岸邊救生員見狀，沒有任何猶豫便跳入海中，試圖將男童救回。

目擊者范德杜森（Scott Vander Dussen）拍下整起救援過程，他回憶「我看到救生員直接跑進水裡，跳入海中，把恐懼放在一旁。」影片顯示，救生員在猛烈海浪中不斷與水流抗衡，一邊穩住自己，一邊試圖將男童帶回安全區域。范德杜森指出，當時海浪狀況突然惡化，男童可能原本只是正常戲水，卻意外遭強浪擊倒並沖離岸邊。

根據加州州立公園發布的聲明，事發時救生員看到男童被浪擊倒、失去平衡，隨後被沖到離岸約13.7公尺的位置，第一時間立即下水搶救，另名救生員隨後也加入救援行動。范德杜森表示，救生員在過程中緊緊抓住男童，防止他再次被海浪拖回外海，「那名救生員一直牢牢抓著他，不讓他被沖出去。」

救援期間，部分沙灘遊客也曾試圖伸手協助，但同樣受到巨浪衝擊，增加救援難度。最後，在2名救生員合作下，男童成功被帶回岸上，所有參與救援的人員也都平安脫離危險。據悉，受到強烈湧浪影響，聖塔克魯茲郡該週末至少通報34起水上救援事件。當地官員提醒，近期海況不穩定，民眾前往海邊活動時應提高警覺，避免前往危險水域。

事件曝光後，川普29日在社群平台X發文，稱讚這名16歲救生員的勇敢表現，並表示將邀請少年及其家人前往白宮，給予榮譽表揚。范德杜森也表示，如果沒有救生員及時出手，這起事件可能會有完全不同的結果。「那名男童當時迫切需要幫助，而2名救生員衝進海裡，做了他們該做的事。」

延伸閱讀
中和公公亂刀狠砍兒媳致死！律師嘆：更慘的是丈夫可繼承她的遺產
中和媳婦遭砍頸命喪公婆家！　弟弟控訴惡公公「拿孩子當誘餌」預謀犯案
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
增至34死！專家：可能再度發生大地震
張穎穎怒開砲汪小菲夫妻：你倆都是爛人！一對越界之人喜結連理
45歲台鐵司機員猝死　10多名親友悲抵醫院
台積電光環失效！　進場不到2年「帳面慘賠255萬」
都開輔助駕駛！國道連2天出事　保時捷爆頭
牙醫Dcard酸「到處跟人睡」拒認罪　馬郁雯出庭怒轟「從重量

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

增至34死！熊本強震斷層仍有未斷裂區　恐再發生大地震

「不明飛行物」墜波蘭爆炸！俄猛襲烏克蘭多地至少8死

7公尺巨蟒吃人！腹部剖開驚見人屍　35歲男慘死

無懼3公尺巨浪！16歲救生員勇救男童　2分鐘驚險畫面瘋傳

熊本強震災情慘！寶可夢公司捐1億日圓賑災　網感動：不愧是寶可夢

外籍人士命喪熊本強震！遭起重機砸中亡　國籍曝光

熊本災區斷水斷電「迎40℃熱浪」！自衛隊送300冷氣　地震增至30死

挺台立場鮮明！朴銀珠赴任「美國駐韓大使」　今抵仁川國際機場

缺水缺電又飆35°C！熊本災民「苦忍猛暑」　傷口至今沒得清洗

伊朗反擊！　約旦軍方：攔截擊落5枚飛彈

熊本7.1強震「體感比921還大」！　在地台灣工程人下班衝福岡接同胞　曝台積電JASM廠況

地表位移84公分！熊本強震重創交通　新幹線停駛、航班全停飛

熊本AEON爆炸「3死者是員工」！　社長道歉：6月才瓦斯安檢

傅崐萁飆「他X的」！朝野協商好火爆　韓國瑜勸架無效宣告散會

日首相高市早苗證實！　熊本地震13人死亡

200人剛逃出就爆炸！　熊本AEON「多名員工仍失聯」

熊本大地震至少13死　AEON MALL爆炸崩塌！內部慘況曝光　專家：百年強震週期到赴日宜暫緩

空拍畫面曝！熊本AEON大爆炸　牆體倒塌、鋼骨外露

《殺人者2》李棟旭拍動作戲「安全第一」　訪到一半...突問記者：妳有在聽嗎XD

被蔣萬安點名是「下任閣揆人選」　陳其邁打臉回擊了

增至34死！熊本強震斷層仍有未斷裂區　恐再發生大地震

「不明飛行物」墜波蘭爆炸！俄猛襲烏克蘭多地至少8死

7公尺巨蟒吃人！腹部剖開驚見人屍　35歲男慘死

無懼3公尺巨浪！16歲救生員勇救男童　2分鐘驚險畫面瘋傳

熊本強震災情慘！寶可夢公司捐1億日圓賑災　網感動：不愧是寶可夢

外籍人士命喪熊本強震！遭起重機砸中亡　國籍曝光

熊本災區斷水斷電「迎40℃熱浪」！自衛隊送300冷氣　地震增至30死

挺台立場鮮明！朴銀珠赴任「美國駐韓大使」　今抵仁川國際機場

缺水缺電又飆35°C！熊本災民「苦忍猛暑」　傷口至今沒得清洗

伊朗反擊！　約旦軍方：攔截擊落5枚飛彈

看0050下跌忍不住出手　他嘆「應該再等等」網友看法超一致

酷聖石父親節推「三麗鷗男團」蛋糕　BAC有限定開心果戚風

派偉俊認愛大4歲富邦啦啦隊女神！穩交3個月「認以結婚為目標」

魏哲家一句話！　留美女學生曝媽媽瘋狂置產「美版竹科」

嘉義縣動員700替代役大會師　化身「基層防救災鐵血新戰力」

台中公車變「行動血滴子」！3個月新車慘遭毀容　車主忍痛賣掉

肯亞15頭大象「離奇接連暴斃」！疑誤食1物釀悲劇

增至34死！熊本強震斷層仍有未斷裂區　恐再發生大地震

法務部重拳打毒駕見效！60天狂抓6730件　肇事暴降33％

「16歲碎紙雞」咬爛千元鈔！　身價爆漲喜獲禁足一天之刑

【狂震20秒】熊本地震超恐怖！監視器畫面曝光 整屋晃超大力層架都倒下

國際熱門新聞

全球最大換妻派對登場！3000人狂歡5天4夜

297萬粉「旅遊YouTuber」驚傳客死異鄉！年僅27歲 陳屍喬治亞飯店

美富豪示警　輝達走錯一步恐全盤皆輸

美8死滅門案震驚全國！妻曾哭訴尪出軌實習生

肯爺妻「深V洩乳連身衣」上夜店　葛萊美露三點後再掀波

苦等AEON失聯妻　夫攜子：想離她近一點

伊朗襲美基地　川普：打到他X的屁滾尿流

奧斯卡歌手車禍身亡　全球粉絲震驚哀悼

美股道瓊重挫1152點！　Fed利率不動通膨難解

Fed利率不變　華許：決策過程如家庭爭吵

百萬YouTuber死因不明！離奇命喪喬治亞

緬甸通過《反詐騙法》：最重處死刑！

美對伊朗發動新一波空襲！

中國「月之暗面」重挫全球AI廠　黃仁勳呼籲華府開放權重

更多熱門

相關新聞

父親節聚餐！兒孫被要求輪流對82歲阿公講3分鐘回憶

父親節聚餐！兒孫被要求輪流對82歲阿公講3分鐘回憶

「一年只播幾次，但每次都很精彩！」一名人妻分享，家族LINE群組公告父親節聚餐流程，要求每位兒孫都要親自向82歲阿公說一段回憶，時長約3至5分鐘，讓她忍不住直呼「年度大戲又開播了」。

三兄弟狂賣假寶可夢　警抄7萬件侵權

三兄弟狂賣假寶可夢　警抄7萬件侵權

星巴克內用1潛規則 「違規恐被請出去」！店員證實

星巴克內用1潛規則 「違規恐被請出去」！店員證實

「17分鐘→8公里」送救命藥！顧客給240小費遭網暴

「17分鐘→8公里」送救命藥！顧客給240小費遭網暴

HAHABABY福箱爆緊急下架！二伯恐被求償

HAHABABY福箱爆緊急下架！二伯恐被求償

關鍵字：

16歲救生員SeabrightState Beach周刊王

讀者迴響

熱門新聞

傳特定器官消失、公公存異樣情愫！媳婦姊姊心碎發聲了

肯爺老婆又全裸出門！夜店開趴「只穿透明連身衣」

「車界女神」被性騷！　加害人被鍵盤柯南挖出

台積電共諜案3關鍵人　1年內全死亡

全球最大換妻派對登場！3000人狂歡5天4夜

297萬粉「旅遊YouTuber」驚傳客死異鄉！年僅27歲 陳屍喬治亞飯店

獨／院長診所內倒地！家屬急送醫救不回

公公砍死兒媳！渣夫傳在知名健身連鎖店工作

台股大逃殺！　融資苦主貼畢業文勸世

小吃店老闆6月喊「國巨漲翻」退休！財經作家勸快回來

數學系女神身材太犯規！辣曬「胸前圓周率」爆紅

「全台最美珠寶店員」　假富少9年前性侵殺害

台積電光環失效！　楠梓漢進場不到2年「帳面慘賠255萬」

美股費半跌超5%　台指期夜盤收黑683點

賭王千金認愛「台灣豪宅大亨」！鬍鬚帥男身份曝光

更多

最夯影音

更多
熊本7.1強震「體感比921還大」！　在地台灣工程人下班衝福岡接同胞　曝台積電JASM廠況

熊本7.1強震「體感比921還大」！　在地台灣工程人下班衝福岡接同胞　曝台積電JASM廠況
地表位移84公分！熊本強震重創交通　新幹線停駛、航班全停飛

地表位移84公分！熊本強震重創交通　新幹線停駛、航班全停飛

熊本AEON爆炸「3死者是員工」！　社長道歉：6月才瓦斯安檢

熊本AEON爆炸「3死者是員工」！　社長道歉：6月才瓦斯安檢

傅崐萁飆「他X的」！朝野協商好火爆　韓國瑜勸架無效宣告散會

傅崐萁飆「他X的」！朝野協商好火爆　韓國瑜勸架無效宣告散會

日首相高市早苗證實！　熊本地震13人死亡

日首相高市早苗證實！　熊本地震13人死亡

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》門票，一人中獎，兩人同行！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面