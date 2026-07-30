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肯爺妻「深V洩乳連身衣」上夜店　葛萊美露三點後再掀波

▲肯爺設計師老婆比安卡大膽穿著深Ｖ連身衣上夜店。（圖／翻攝X，下同）

▲肯爺設計師老婆比安卡大膽穿著深Ｖ連身衣上夜店。（圖／翻攝X，下同）

記者張靖榕／綜合報導

美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West）的妻子比安卡森索里（Bianca Censori）再度以大膽造型掀起話題。夫妻倆近日現身西班牙伊比薩島（Ibiza）知名夜店，比安卡身穿一件胸口大開、布料極少的Yeezy連身衣，再次引發關注。

兩人近期前往以派對文化聞名的伊比薩島，準備迎接肯爺本周稍晚在馬德里利雅德航空大都會球場（Riyadh Air Metropolitano Stadium）舉行的演唱會。當晚，兩人在隨行人員陪同下前往Circoloco夜店，肯爺也在Instagram分享妻子的照片。

▲▼肯爺設計師老婆比安卡（Bianca Censori）大膽穿著深Ｖ連身衣上夜點。（圖／翻攝X）

▲▼肯爺設計師老婆比安卡（Bianca Censori）大膽穿著深Ｖ連身衣上夜點。（圖／翻攝X）

現年31歲、曾任建築師的比安卡，過去多次以近乎全裸的造型公開現身。由於她與肯爺結婚後穿衣風格明顯轉變，外界長期猜測這些造型是否由肯爺主導，但始終未獲證實。

兩人去年2月出席葛萊美獎紅毯時也曾引發熱議。比安卡先披著黑色皮草外套，隨後脫下外套，露出一件幾乎透明的連身衣，成為全場焦點。

事件發酵後，曾多次擔任兩人公關的米羅雅諾波魯斯（Milo Yiannopoulos）接受《好萊塢報導》訪問時否認肯爺控制妻子穿著，強調「真正決定比安卡穿什麼的人就是比安卡本人」，並表示她才是造型背後的主要創意來源。不過，他隨後又形容肯爺是「最終魔王」，讓這番說法引發不同解讀。

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