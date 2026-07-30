大兵錄影反助伊朗打擊？　美軍擬要求部分中東部隊上繳手機

▲美軍中央司令部司令庫珀。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

隨著美伊衝突持續升溫，美軍擔心官兵在社群媒體分享的影片可能成為伊朗鎖定基地的重要情報。一封內部信件顯示，美軍中央司令部（CENTCOM）司令庫柏（Brad Cooper）已警告官兵，手機影片與照片恐協助伊朗判斷攻擊成效。消息人士也透露，部分部署在中東的美軍可能很快就會被要求上繳手機。

路透社報導，庫柏在7月28日的信中指出，伊朗可透過新聞報導、記者發布的內容，以及美軍官兵手機拍攝並上傳的照片與影片，幾乎即時掌握飛彈或無人機攻擊是否命中目標。他警告，這類公開資訊帶來的代價，「可能是美軍官兵及波灣國家平民的生命」。

庫柏要求官兵進一步強化作戰安全（Operational Security），但未在信中明確說明將採取哪些措施。美軍中央司令部發言人霍金斯（Timothy Hawkins）則表示，這封信只是再次提醒官兵維持作戰安全的重要性，也是司令官一系列安全宣導的一部分。

消息人士透露，在經常遭伊朗攻擊的約旦，已有部分美軍接獲通知，未來幾天可能必須交出手機；另有消息稱，中東其他地區也正評估採取類似措施，但尚未定案。

庫柏在信中特別提及本月一段引發關注的影片。7月17日伊朗攻擊約旦穆瓦法克薩爾蒂空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）期間，一名美軍利用Meta智慧眼鏡拍攝官兵奔向防空掩體的畫面，並上傳Instagram。庫柏指出，若沒有這類影片，伊朗原本難以判斷攻擊究竟是偏離數十公尺、擊中空地，還是命中人員密集設施，但公開影像卻等於免費替伊朗完成戰損評估（Battle Damage Assessment，BDA），甚至可能協助發動第二波更具殺傷力的攻擊。

美軍官兵在海外使用手機的規定原本就依任務而異，部分敏感任務早已禁止攜帶手機。不過，若全面收繳手機，勢必影響數千名駐中東美軍與家人聯繫的方式，也讓部分軍眷感到憂心。

美方近年多次警告，手機定位資料及健身應用程式等資訊可能遭敵對勢力利用。路透社今年5月也曾報導，從智慧型手機蒐集的商業定位資料，已被用於追蹤或監視美軍部隊。另一方面，美國國防部也持續限制戰場資訊公開，避免敏感細節被伊朗利用，進一步危及美軍安全。