無人機襲擊埃及港口　美資天然氣船起火

A drone strike has targeted a U.S. floating gas storage facility in Damietta, Egypt.



Iranians have long warned the world about how terroristic, belligerent, and determined to "watch the world burn" the Islamic Republic is.



Now it is becoming increasingly unhinged, spreading… pic.twitter.com/kPi5gwplmh — The Iran Watcher (@TheIranWatcher) July 29, 2026

記者張靖榕／綜合報導

英國海事安全公司Ambrey於29日表示，一架無人機襲擊停泊於埃及地中海達米艾塔港（Damietta）的一艘美資液化天然氣浮動儲存船，引發火災。埃及石油部證實港口發生火警，但未提及遭無人機攻擊。

▲美資天然氣船遭襲起火。（圖／翻攝X）



路透社報導，港口服務公司英契開普（Inchcape）則指出，達米艾塔港共有2艘船起火。

3名知情貿易消息人士透露，遭擊中的是浮動液化天然氣儲存船Energos Winter號，火勢隨後延燒至另一艘天然氣船Gaslog Salem號。另有兩名獨立安全消息人士研判，爆炸極可能由無人機襲擊造成，顯示中東衝突恐有進一步擴大的跡象。目前尚無任何組織出面承認犯案。

Energos Winter號屬浮動液化天然氣儲存船，容量約13萬8250立方公尺，主要作為海上天然氣儲存設施，由美國Energos Infrastructure擁有，安全與商業營運則由另一家美商Wilhelmsen Ship Management負責。

埃及石油部表示，達米艾塔港一艘浮動液化天然氣儲存船及一艘儲油輪發生火災，消防與安保人員已立即展開應變。石油部長巴達維（Karim Badawi）也趕赴現場指揮救援，所幸未造成人員傷亡，相關單位正持續處理並評估損失。