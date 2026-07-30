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無人機襲擊埃及港口　美資天然氣船起火

記者張靖榕／綜合報導

英國海事安全公司Ambrey於29日表示，一架無人機襲擊停泊於埃及地中海達米艾塔港（Damietta）的一艘美資液化天然氣浮動儲存船，引發火災。埃及石油部證實港口發生火警，但未提及遭無人機攻擊。

▲美資天然氣船遭襲起火。（圖／翻攝X）

▲美資天然氣船遭襲起火。（圖／翻攝X）

路透社報導，港口服務公司英契開普（Inchcape）則指出，達米艾塔港共有2艘船起火。

3名知情貿易消息人士透露，遭擊中的是浮動液化天然氣儲存船Energos Winter號，火勢隨後延燒至另一艘天然氣船Gaslog Salem號。另有兩名獨立安全消息人士研判，爆炸極可能由無人機襲擊造成，顯示中東衝突恐有進一步擴大的跡象。目前尚無任何組織出面承認犯案。

Energos Winter號屬浮動液化天然氣儲存船，容量約13萬8250立方公尺，主要作為海上天然氣儲存設施，由美國Energos Infrastructure擁有，安全與商業營運則由另一家美商Wilhelmsen Ship Management負責。

埃及石油部表示，達米艾塔港一艘浮動液化天然氣儲存船及一艘儲油輪發生火災，消防與安保人員已立即展開應變。石油部長巴達維（Karim Badawi）也趕赴現場指揮救援，所幸未造成人員傷亡，相關單位正持續處理並評估損失。

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