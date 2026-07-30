Fed利率不變！9月升息機率50％　華許：分歧擴大如家庭爭吵

▲聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh，左）。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國聯邦準備理事會（Fed）決定維持基準利率不動，但內部多達3名官員投下反對票主張升息，創下2016年來最大分歧，顯見內部對通膨壓力耐性逐漸耗盡。

聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）投票結果為9票贊成、3票反對，宣布將利率目標區間維持在3.5%至3.75%之間。投下反對票的官員包含克里夫蘭聯邦準備銀行總裁漢麥克（Beth Hammack）、明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）以及達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan），三人皆主張應將基準利率上調1碼（0.25個百分點）。

通膨超標促升息喊話

會後聲明指出，反對官員認為物價連五年超過2%目標，必須靠提高利率抑制走勢。針對這場激烈的意見衝突，聯準會主席華許（Kevin Warsh）在記者會上坦言，團隊在討論貨幣政策關鍵問題時毫無迴避，成員間頻繁互動就像一場真正的家庭爭吵。

▲聯邦準備理事會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）。（圖／路透社）

市場預測工具FedWatch數據顯示，在決議公布之後，金融市場押注9月政策會議升息1碼的機率已衝上59%，到了明年1月的利率高於現行水準的機率更達到90%。

美伊衝突再增物價壓力

儘管兩週前的通膨數據一度放緩，但近期美伊爆發軍事衝突推高能源價格，加上去年的關稅政策與AI人工智慧建設帶動強勁需求，都讓官員對維持利率的立場開始動搖。