中國疑軍售伊朗400部飛彈發射器　川普：若是真的我會很失望

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普29日表示，伊朗向美軍發射5枚飛彈，但全數遭到攔截，現在輪到美國反擊，「我們要狠狠打擊他們」，但仍不放棄與伊朗達成協議的可能性。此外，針對媒體報導伊朗將取得數百部中國製飛彈發射器，川普表示，若消息屬實，他將「相當失望」。

川普：輪到美軍反擊伊朗了

美軍中央司令部（CENTCOM）28日表示，已成功攔截伊朗襲擊中東美軍基地的多枚彈道飛彈，並將持續維持高度警戒。美媒也引述官員報導，伊朗曾向約旦一處美軍基地發射彈道飛彈，但遭到攔截。

川普29日在白宮橢圓形辦公室表示，伊朗攻擊美軍後，「現在輪到我們了」，並稱美軍將「狠狠打擊他們」，但仍希望未來有機會達成協議。他說，美軍憑藉愛國者防空系統，成功攔截來襲的5枚飛彈。

川普還指出，這次攻擊是伊朗領導層另一個派系所為，而非目前與美方接觸的官員，「他們已經道歉了」，但美國仍必須予以回應。

若中國軍售伊朗屬實 川普：令人感到意外

針對外媒報導伊朗未來幾週將透過巴基斯坦轉運，自中國取得400部飛彈發射器，川普表示，「這種事情確實可能發生，但會令人感到意外」。他並透露，中國國家主席習近平曾明確告訴他，中國不會介入，「他知道如果這麼做，我會相當失望」。

在伊朗攻擊美軍約旦基地後，川普誓言展開強力反擊，中東局勢再度升溫，伊朗支持的代理武裝也再次捲入衝突。另一方面，美國與沙烏地阿拉伯28日空襲伊拉克境內激進分子據點，以色列也指控獲伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）違反停火協議。