微軟Q4獲利超預期盤後漲3％！　Azure營收首破1000億美元

▲微軟Q4財報成績亮眼。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

微軟（Microsoft）公布截至6月30日止的2026會計年度第四季財報，在Azure雲端業務及AI需求帶動下，營收、獲利雙雙優於市場預期，Azure全年營收更首度突破1000億美元（約新台幣3.2兆元）。財報公布後，微軟盤後股價一度上漲約3％。

根據LSEG統計，微軟第四季經調整每股盈餘（EPS）4.74美元，高於市場預估的4.24美元；營收900.1億美元，高於預估的876.2億美元，年增18％。淨利357.7億美元，每股盈餘4.81美元，也優於去年同期。

智慧雲端（Intelligent Cloud）部門營收393.1億美元，年增31.6％。其中，Azure營收成長43％，高於市場預估，全年營收首度突破1000億美元，目前規模仍落後亞馬遜AWS，但已超越Google Cloud。

生產力與商業流程部門營收378.5億美元，年增14.3％，優於市場預期。微軟表示，Microsoft 365 Copilot付費席位已突破3000萬個，顯示企業導入生成式AI持續加速。

包含Windows、Surface、Bing及Xbox的More Personal Computing部門營收128.5億美元，年減4.4％，但仍優於市場預估。Windows授權及裝置銷售下滑7％，Xbox內容與服務收入則減少10％，微軟本月稍早已宣布Xbox部門裁員並調整組織架構。

截至季底，微軟商業剩餘履約義務（RPO）增至6780億美元，較前一季增加8％，新增合約主要來自一般企業客戶，反映企業IT需求依然穩健。

AI投資仍持續推高支出。本季資本支出及融資租賃合計410億美元，年增69％；自由現金流降至196.4億美元，年減23％，主要用於建置AI資料中心等基礎設施。

市場接下來將關注微軟管理層對Azure成長、AI資料中心投資，以及Microsoft 365 Copilot商業化進展的最新展望，以評估AI投資效益。