美股道瓊重挫1152點！　Fed利率不動通膨難解

▲美股大跌千點。（圖／路透社，下同）



記者葉國吏／綜合報導

美國聯邦準備理事會（Fed）決定維持基準利率不變，受通膨陰影與升息壓力影響，美股三大指數29日開高走低，道瓊工業指數重挫1152點，創去年宣布對等關稅以來最大單日跌點。美債殖利率隨之上揚，衝擊科技與晶片類股賣壓沉重。

公開市場委員會（FOMC）會議結束後，市場對於12位成員出現3票反對按兵不動的現象高度關注，預估下半年升息1碼機率上升。道瓊工業指數終場下跌1152.46點，跌幅2.19%，收在51594.14點。

利率政策引發美債賣壓

標普500指數下探收在7316.15點，跌幅1.52%；那斯達克指數則重挫433.97點，跌幅1.74%，收於24442.94點。國債價格因通膨壓力持續走低，10年期公債殖利率攀升7個基點至4.67%，30年期公債殖利率更衝破5.2%，創下2007年以來新高。

費城半導體指數受人工智慧（AI）投資過熱及中國國企量產浸潤式DUS曝光機消息打擊，續跌5.33%，收在10447.49點，自6月高點已修正逾25%。

晶片類股與記憶體齊跌

高階晶片股全面倒地，輝達（NVDA）下挫3.55%、英特爾（INTC）跌5.12%、超微（AMD）跌5.51%、台積電ADR（TSMC）ADR下跌4.50%。記憶體巨頭「美光」（MU）與「SK海力士」（SKHY）ADR也分別重挫9.94%與2.60%。

聯準會主席華許（Kevin Warsh）表示只要有合理需求將採取行動。Doubleline Capital執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）則直言，若要控制通膨就必須提高基準利率，債市已向華許釋出明確訊號。