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一家8口滅門！狠父涉殺妻兒後縱火飲彈　妻生前控尪「偷吃實習生」

▲▼警車,警察,犯罪現場,命案。（示意圖／達志影像）

▲美國密西根爆發一家8口滅門慘案，前副總裁槍殺妻子與6名幼子後縱火自盡，妻生前曾發文求助。（示意圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

美國密西根州發生震驚全國的一家8口滅門慘案。47歲男子克里斯托弗（Kristopher Karolkiewicz）涉嫌持槍殺害39歲妻子阿曼達（Amanda「Mandy」Karolkiewicz）及6名年齡介於5歲至15歲的子女後，再縱火焚燒住家，最後舉槍自盡。警方完成相驗後，已將全案定調為「謀殺後自殺」（murder-suicide），目前仍持續釐清詳細犯案動機。

妻生前曾發文控丈夫外遇

這起命案發生於7月24日上午，地點位於密西根州Grand Haven Township。消防人員最初接獲住宅火警通報，進入屋內後赫見一家8口陳屍屋內。法醫相驗確認，包括夫妻與6名子女全都死於槍傷，其中妻子與6名孩子死因列為他殺，克里斯托弗則為自殺。警方研判，嫌犯行凶後在屋內多處縱火，導致地下室嚴重燒毀，家中多隻寵物也葬身火窟。

隨著案情曝光，外媒也挖出阿曼達生前曾在Reddit以「MandyK1179」帳號分享婚姻困境。她2024年曾發文透露，丈夫與一名年輕實習生發展婚外情，感嘆自己當年認識丈夫時，年紀也與那名實習生相仿，「十年過去了，他有了五個孩子，卻又和實習生發生婚外情。」她表示，歷經長時間自責後才明白，真正讓自己痛苦的是丈夫的所作所為。

「為了6個孩子不敢離開」

阿曼達也曾坦言，若不是為了6名孩子，她不會選擇繼續修復婚姻，並透露兩人曾接受婚姻諮商。她長期瀏覽協助外遇伴侶修復關係的Reddit社群，甚至寫下自己「非常害怕離開丈夫」，因為「我們有六個孩子，所以離開的想法讓我感到無比恐懼」。她也曾回憶，得知丈夫精神出軌後，一度推了丈夫一把，形容自己長期遭受精神折磨，當時只是出於本能反應。

警方指出，克里斯托弗曾任美國心臟協會（American Heart Association）銷售與行銷副總裁，本月初已離職；阿曼達則曾從事銀行、保險業，之後擔任當地公立學校代課教師。夫妻於2009年結婚，共育有6名子女，其中4名為親生、2名為收養，兩名11歲養女疑為亞裔。當地學校及社區已啟動心理輔導與危機諮詢機制，協助居民走出這起震驚社區的家庭悲劇。

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