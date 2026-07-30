伊朗襲美軍基地　川普怒爆粗口嗆：打到他X的屁滾尿流

▲伊朗攻擊美軍駐約旦基地，川普怒嗆要狠狠反擊，還爆粗口放話。（圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

伊朗今天對駐約旦的美軍基地發動攻擊後，美國總統川普（Donald Trump）隨即放話，將對伊朗採取強力報復。

根據法新社報導，在川普發表強硬談話之前，雙方一度出現短暫降溫跡象，外界原本期待能重返談判桌。不過如今情勢再度惡化，市場憂慮全球原油供應恐受衝擊，帶動國際油價應聲上漲約5%。

另一方面，沙烏地阿拉伯與美國今天共同宣布，已對伊拉克境內的激進組織據點展開空襲；以色列則指責獲伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）違反停火協議，使區域緊張情勢持續升高。

此外，身為全球最大石油出口國的沙烏地阿拉伯表示，境內多座石油設施在過去兩天接連遭無人機攻擊，並將矛頭指向與伊朗關係密切的伊拉克武裝勢力。

▼沙烏地阿拉伯東部阿布蓋格的一處石油設施冒出濃煙。（圖／路透）



與此同時，伊朗也朝美國盟友約旦發射飛彈，讓衝突範圍進一步擴大。

根據福斯新聞頻道（Fox News）報導，川普表示：「我們會狠狠打擊他們（伊朗），他們會挨揍。」

川普隨後更以粗話強調立場，直言「我們會把他們打得他X的屁滾尿流」。

沙烏地安全分析師兼研究員阿爾加納姆（Hesham Alghannam）接受法新社訪問時指出，伊朗目前正透過代理人網絡維持談判籌碼，同時利用外交斡旋吸引國際社會關注。

另一方面，伊朗國營電視台宣稱，美軍已對伊朗境內發動空襲，並指出「數分鐘前，邊境城市皮蘭夏爾（Piranshahr）一處地點遭美國敵軍攻擊」。

在此之前，法斯通訊社（Fars news agency）引述西亞塞拜然省（West Azerbaijan）官員說法指出，一枚飛彈落入無人居住區，事件未造成任何人員傷亡。