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全球最大「成人換妻派對」登場！3000人狂歡5天4夜　門票2.8萬搶翻

性愛,做愛,野戰,野炮,接吻（圖／達志／示意圖）

▲全球最大成人換伴大會於紐奧良登場，吸引逾3000人參加，5天4夜活動涵蓋暗房、裸泳與主題派對。（圖／達志／示意圖，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國紐奧良每年舉辦的「Naughty N'Awlins」成人生活方式大會，今年再度吸引超過3000名來自世界各地的參與者，被譽為全球規模最大的成人換伴聚會之一。根據《紐約郵報》報導，活動為期5天4夜，在市中心3家飯店舉行，聚集換伴伴侶、多邊戀者、天體主義者、BDSM愛好者及各類另類性生活族群，除了各式主題派對與交流活動外，也規劃不同主題的互動空間，讓參與者在雙方同意的前提下自由交流。

裸泳、暗房、BDSM都有　5天4夜活動不停歇

主辦單位表示，今年共有超過3000人參加，平均年齡介於35歲至60歲，入住超過1400間飯店房間。每對伴侶須支付850美元（約新台幣2.8萬元）報名費，即可參加為期5天4夜的各項活動，包括主題晚會、社交聚會、專題講座、速配活動及各式課程。

活動現場設有多種主題空間，包括多人互動區、展演與觀賞區、BDSM地下城、暗房及裸泳池等。部分飯店會議室則改造成不同主題房間，提供有相同興趣的參與者交流。除了夜間活動外，白天也安排裸體瑜珈、項鍊製作、繩縛技巧、按摩教學等課程，以及情侶速配、裸體速配等社交活動，希望讓參加者除了探索性文化，也能建立人際連結。

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

最重要不是性愛　而是「同意」與社群

雖然活動以成人交流聞名，但主辦人鮑伯（Bob Hannaford）表示，大會成功的關鍵並不只是性愛，而是建立社群文化。他指出，根據歷年針對固定參加者的調查，約有50%的參與者在活動期間仍只與自己的伴侶發生親密行為，更多人是為了和多年好友重聚、認識新朋友而來。

為維持安全環境，所有參加者購票前都必須完成「性同意（Consent）」測驗，了解活動規範及尊重他人界線。現場也設置QR Code檢舉機制，一旦有人違反同意原則或騷擾他人，主辦單位將立即介入處理。此外，各活動區域都有明確規範，裸體僅限指定場所，工作人員與志工也會在每次活動結束後立即更換床單、消毒設備，維持環境整潔。

根據報導，活動每晚還會舉辦大型主題舞會，包括紅磨坊、愛麗絲夢遊仙境、霓虹派對及狂歡節假面舞會等，並搭配現場樂團、雷射燈光及變裝秀。此外，波旁街（Bourbon Street）還會舉辦號稱全球唯一獲官方許可的「性自由大遊行」。不少多年參與者表示，吸引他們一再回訪的原因並非追求刺激，而是在這裡能遇見志同道合的人，建立跨越國界的友誼與社群歸屬感。

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