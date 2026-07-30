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297萬粉「旅遊YouTuber」驚傳客死異鄉！年僅27歲 陳屍喬治亞飯店

▲Hlun Solo被發現陳屍飯店房間內。（圖／翻攝自Hlun Solo臉書）

▲泰知名旅遊YTR「Hlun Solo」被發現陳屍飯店房間內。（圖／翻攝自Hlun Solo臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

主打獨自旅行與平價背包旅遊的泰國知名YouTuber「Hlun Solo」，本名Bawontat Pengsuk，日前在喬治亞首都第比利斯失聯超過兩週，當地警方於7月29日在一間飯店內發現其遺體，得年27歲。Hlun Solo在泰國擁有高度知名度，臉書追蹤人數約297萬，YouTube頻道也累積近百萬名訂閱者，死訊傳出後震驚大批粉絲。

赴喬治亞拍攝影片　7月13日後失去音訊

綜合外媒報導，Hlun Solo於7月9日前往喬治亞，原訂拍攝新的旅遊影片，並為其單人旅行系列蒐集素材。他最後一次與家人及合作廠商聯繫是在7月13日，之後電話與其他通訊方式均無回應。由於遲遲無法取得聯繫，家屬於7月28日向泰國外交部求助，並公開呼籲外界協尋，許多網路創作者及民眾也陸續轉發消息。

警方展開調查　確切死因仍待釐清

喬治亞警方證實，已在第比利斯一間飯店房間內尋獲Hlun Solo遺體，並依當地法律程序展開調查。目前官方尚未公布確切死因，也未確認案件是否涉及外力、意外或其他因素。泰國外交部先前表示，已與喬治亞相關單位、泰國名譽領事及當地泰國志工網絡合作，協助家屬掌握情況並處理後續事宜。

▲Hlun Solo被發現陳屍飯店房間內。（圖／翻攝自Hlun Solo臉書）

▲Hlun Solo在父親過世後由祖母撫養長大。（圖／翻攝自Hlun Solo臉書）

從貧困家庭走向世界　勵志人生停在27歲

Hlun Solo成長於泰國加拉信府的貧困家庭，父親過世後由祖母撫養，完成高中學業後曾進入工廠工作，之後憑藉獎學金考入朱拉隆功大學，取得政治學學位。畢業後，他選擇以旅行創作為職業，長期分享獨自背包、節省旅費及追逐夢想的過程，以真誠且樂觀的形象受到觀眾喜愛。如今生命驟然停在27歲，也讓許多一路關注他的粉絲深感不捨。

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