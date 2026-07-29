「我會撐住…」熊本工廠瓦礫下傳微弱求救聲　消防徒手救出2人

▲日本熊本縣八代市，日本製紙工業株式會社八代工廠的煙囪在地震中倒塌。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

熊本地震重創日本製紙八代工廠，巨大煙囪倒塌壓毀廠房，造成多名員工受困。第一時間趕抵現場的消防員回憶，當時沒有攜帶專業破壞設備，只能憑雙手與簡易工具，在瓦礫堆中搶救受困者。

根據《熊本日日新聞》報導，地震發生約1個半小時後，4名消防員率先抵達現場，發現煙囪整根倒塌壓毀建築，當時2樓共有8名員工正在工作。

第一批抵達的消防員沿著狹窄陡峭的樓梯上樓，打開房門後，隱約聽見瓦礫中傳來「救我」的聲音。由於當時僅是先行抵達確認災情，並未攜帶專業救援設備，只聽見受困者虛弱地說：「我會撐住。」消防員沒有等待後續支援，立刻展開救援，一塊塊搬開瓦礫，利用撬棍移動大型混凝土塊，再剪斷外露鋼筋，爭取救援空間。

▲煙囪整根倒塌壓毀建築，當時2樓共有8名員工正在工作。（圖／達志影像／美聯社）



每逢餘震，混凝土碎塊便不斷掉落，粉塵四散。為避免建築持續崩塌波及，消防員一邊撤至安全位置避難，一邊持續救援，約15分鐘後成功救出一名50多歲男子。

另一名受困男子從堆積如山的瓦礫深處回應呼喊。消防員先遞水並替他降溫，等待增援到場後輪流挖掘，終於在晚間7時10分左右將60多歲男子成功救出。

截至29日上午6時（日本當地時間），已有超過200名消防、警察機動隊及自衛隊人員持續搜救。不過，消防單位指出，通往2樓的樓梯狹窄且坡度陡峭，重型機具無法進入，只能依靠大量人力清除瓦礫，搜救工作仍持續進行中。