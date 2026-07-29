奧斯卡歌手車禍身亡！主演《曾經。愛是唯一》　全球粉絲震驚哀悼

▲奧斯卡得主葛倫．韓薩車禍過世。（圖／翻攝自維基百科）

記者曾羿翔／綜合報導



愛爾蘭知名演員、歌手暨詞曲創作人葛倫．韓薩（Glen Hansard）於當地時間29日，在愛爾蘭首都都柏林盧肯騎乘重型機車時自摔，經搶救後仍因傷勢過重不治，享年56歲。Glen Hansard臉書粉絲專頁晚間發文證實死訊，沉痛表示韓薩於當天早晨離世，親友目前仍在消化突如其來的震驚，並盼外界在艱難時刻尊重其家人、同事及朋友的隱私。

綜合外媒報導，韓薩因領銜主演2007年上映的音樂愛情電影《曾經。愛是唯一》（Once）享譽全球。他在片中飾演一名於都柏林街頭表演的音樂人，角色設定也融入其早年街頭賣唱的真實經歷。由他參與創作及演唱的電影歌曲〈Falling Slowly〉，更贏得奧斯卡最佳原創歌曲獎殊榮，讓他的音樂才華受到全球影迷與樂迷關注。

▲韓薩因領銜主演2007年上映的音樂愛情電影《曾經。愛是唯一》享譽全球。（圖／翻攝imdb）

〈Falling Slowly〉由韓薩與共同演出的捷克音樂人瑪可塔．伊爾格洛娃（Markéta Irglová）共同創作及演唱，歌曲細膩描寫感情中的靠近、遲疑與渴望，隨著電影走紅，逐漸成為韓薩最具代表性的作品之一，也被許多樂迷視為本世紀最經典的情歌之一。

韓薩早年以都柏林街頭藝人身分展開音樂生涯，並於1990年成立愛爾蘭搖滾樂團The Frames，擔任主唱及主要創作者。他其後參演1991年電影《追夢者》（The Commitments），逐步跨足影視與國際樂壇。從街頭演出一路走上奧斯卡舞台，他以真摯且富有感染力的歌聲留下深刻印記，驟逝消息也令各界震驚與不捨。