熊本AEON爆炸傳好消息！一樓咖啡廳「25隻貓受困」今全獲救

▲強震導致AEON Mall熊本爆炸，咖啡廳內受困的25隻貓貓全部救出。（圖／翻攝Cat Café MOFF官網）



記者柯振中／綜合報導

熊本縣強震引發「永旺夢樂城熊本（AEON Mall Kumamoto）」爆炸事故後，館內一間貓咪咖啡廳一度傳出25隻店貓受困，引發大批網友關注。營運業者Cat Cafe MOFF於29日發布最新公告，表示在消防、警方及商場管理單位協助下，所有25隻貓咪已順利救出，目前正接受健康檢查與照護，後續也將安排轉移安置。

地震後折返救貓 爆炸發生急撤離

Cat Cafe MOFF表示，地震發生於28日下午4時27分左右，當時工作人員第一時間確認顧客與店內25隻貓咪安全，並依商場指示先完成所有顧客疏散。

公司於下午4時40分成立緊急應變中心，待顧客撤離後，員工重新返回店內確認所有貓咪狀況並準備撤離。不過就在約下午5時45分，商場突然發生爆炸，員工只能依照緊急避難命令立刻撤離，之後整棟建築因安全疑慮全面禁止進入。

周邊列警戒區 一度無法確認狀況

由於事故現場優先進行人命搜救，加上商場周邊列為警戒區，工作人員無法再次進入店內確認貓咪狀況。

Cat Cafe MOFF表示，根據消防初步勘查，由於店舖位於一樓，店面沒有明顯重大損壞，也未發現大量濃煙灌入店內，因此與消防保持密切合作，希望在人命搜救告一段落後，能盡快展開動物救援。

消防警方協助 25隻貓全數脫困

最新公告指出，在消防、警方及永旺夢樂城相關單位協助下，公司管理人員已獲准進入館內，成功將25隻店貓全部救出並安全撤離。

業者表示，目前所有貓咪已交由專業照護團隊逐一進行健康檢查與後續照護，並規劃後續安置及移送廣島等安排，詳細健康狀況將於後續公告對外說明。

業者致謝：感謝所有人守護牠們

Cat Cafe MOFF最後向消防、警方及商場工作人員表達感謝，指出在人命救援優先、現場情況極度危險下，各單位仍協助完成動物救援工作，也感謝各界持續關心25隻貓咪的安危，承諾將持續提供最新狀況。