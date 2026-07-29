韓KF-21「獵鷹」超音速戰機研發完成　9月交付空軍首架量產機

▲南韓國產超音速戰鬥機「KF-21獵鷹」研發工作終於結束。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓國產超音速戰鬥機「KF-21獵鷹」（KF-21 Boramae）研發計畫今（29）日正式宣告完成，歷經10年7個月開發後，首架量產型戰機預計今年9月交付大韓民國空軍。南韓防衛事業廳表示，未來將生產共120架KF-21，逐步取代老舊F-4、F-5戰機，強化自主空防能力。

根據《韓聯社》，南韓防衛事業廳29日在位於慶尚南道泗川市的韓國航空宇宙產業（KAI）總部舉行「KF-21／IF-X（印尼型）系統開發結束紀念儀式」，宣布這項歷時多年的國產戰機研發工作正式告一段落。南韓防衛事業廳指出，KF-21今年5月通過戰鬥機系統開發的重要關卡「戰鬥用適合性」評定，代表已完成投入實際作戰的必要驗證，克服長期以來的技術挑戰。

在研發測試階段，KF-21共製造6架原型機，並在42個月內完成約1600次高難度飛行測試，全程未發生任何事故。南韓官方形容，這是全球戰鬥機研發史上相當罕見的成果。

▲2025年10月，南韓攜手印尼研發的超音速戰鬥機「KF-21獵鷹」在首爾國際航空航天暨軍工業展（ADEX）展出。（圖／VCG）

南韓防衛事業廳長李鎔喆表示，「KF-21的成功，是技術人員付出心血，以及全體國民相信並支持南韓技術所創造的偉大成果。」他強調，未來將持續提升KF-21的技術競爭力，透過自主研發展現南韓國防力量。

KF-21被定位為4.5代以上先進超音速戰鬥機，南韓也因此成為全球第8個成功自主開發此類戰機的國家。該戰機搭載整合電子戰系統，最高速度可達1.81馬赫，相當於每小時約2200公里，最大航程約2900公里，武器酬載能力達7.7噸。儘管KF-21目前並非完整匿蹤戰機，但設計階段已預留未來性能升級空間，包括導入更高程度的匿蹤能力。

據悉，KF-21計畫最早可追溯至2001年8月，時任南韓總統金大中提出研發國產先進戰鬥機構想。2015年12月正式啟動系統開發，2021年4月首架原型機亮相，今年3月首架量產機出廠。

依照南韓規劃，首批量產型KF-21將以空對空作戰能力為主，預計至2028年前交付40架給南韓空軍。後續將在2032年前完成具備空對地、空對艦能力的改良型，追加生產80架，總數達120架。