日本人口「跌破1.2億大關」！連17年人數減少　外國人反破400萬

▲日本人口連續17年減少，首次跌破1.2億大關。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本總務省29日公布截至2026年1月1日的最新人口統計。數據顯示，日本人口較前一年大幅減少91萬6744人，降幅0.76%，總人數降至1億1973萬6483人，一舉跌破1.2億大關，不僅連續17年減少，減少幅度更是創下歷史新高。另一方面，在日外籍人口則逆勢暴增，首次突破400萬人，創下新高。

「死亡數超越出生數」差距擴大！出生數67萬創下歷史新低

根據《時事通信社》報導，統計指出，2025年日本本國籍出生人數僅67萬467人，再次刷新歷史新低紀錄；而死亡人數則高達159萬3475人。死亡數大幅超越出生數的「自然減少人數」達到92萬3008人。在全日本47個都道府縣中，「自然增加」的縣市數量為零，顯示出嚴峻的少子高齡化危機。

外籍人口暴增！疫情後大舉湧入衝破400萬大關

與日本人口暴跌形成強烈對比的是，外籍人口自疫情結束後的2023年起持續激增。截至2026年1月1日，在日外籍人口較前一年增加35萬3696人，增幅9.62%，達到403萬1159人，自2013年開始統計外籍人口以來，首次突破400萬大關並創下最高紀錄。光是2025年從國外移居日本的淨轉入人數就高達72萬988人，同樣刷新歷史新高。

東京獨強！46道府縣人口全面縮水 秋田降幅全日本最慘

從都道府縣的本國籍人口來看，僅有東京都呈現成長，較前一年增加1萬2540人，增幅0.09%，達到1329萬3851人，占全日本人口的11.10%；其餘46個道府縣人口則全數下滑。其中人口減少率最高的是秋田縣，降幅1.95%，其次為青森縣與高知縣，均降幅1.70%。

若結合日本人與外籍人士計算，日本總人口為1億2376萬7642人，較前一年減少56萬3048人，降幅0.45%。總人口呈現成長的僅有東京、大阪與千葉等3都府縣，其中東京都總人口達1407萬7553人，增加7.5萬人；大阪府則轉為成長，達877萬5326人。此外，包含東京、名古屋、關西在內的三大都市圈總人口為6597萬9272人，雖連續6年減少，但仍佔據日本總人口的50%以上，人口過度向都市集中現象依然顯著。