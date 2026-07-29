韓爆發「40度地獄高溫」！慶南梁山飆40.3度　釜山迎122年來最高溫

▲南韓慶尚南道梁山市29日高溫突破40.3度。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓今（29）日遭遇罕見極端高溫，慶尚南道梁山市氣溫飆升至攝氏40.3度，成為連續第3年出現超過40度高溫的地區，也是連續2年迎來「7月40度熱浪」。此外，釜山氣溫更飆升至38.8度，創下自1904年開始近代氣象觀測以來最高紀錄。南韓氣象廳警告，在「雙重高氣壓」籠罩下，40度以上酷熱天氣仍可能持續。

根據《韓聯社》，南韓氣象廳觀測資料顯示，慶尚南道梁山市29日下午3時26分氣溫突破40度，且在短短8分鐘後進一步升至40.3度，創下當地2008年開始觀測以來的最高溫紀錄。梁山此前已於26日測得39.3度，超越2023年8月3日創下的39.3度紀錄，登上當地歷年最高溫榜首。不過僅隔3天，氣溫再次攀升，改寫自身紀錄，也凸顯今年熱浪強度。

南韓近年屢次出現40度以上高溫。繼前年與去年部分地區突破40度後，今年再度出現極端高溫，外界認為過去被視為「極不尋常」的40度炎熱天氣，可能逐漸成為新的常態。

▼南韓江原道江陵市鏡浦海水浴場。（圖／VCG）

▲南韓慶尚南道金海市翰林面，一處養豬農場的豬隻因高溫疲憊不堪，吹風扇避暑。（圖／VCG）

除了梁山，釜山也迎來歷史性高溫。以釜山氣象觀測站為基準，當日下午2時56分測得38.8度，創下自1904年4月9日開始現代氣象觀測以來最高溫紀錄，打破2016年8月14日創下的37.3度舊紀錄。

釜山廣域市北區同樣熱到破表，下午2時30分測得39度高溫。由於釜山鄰近大韓海峽（對馬海峽），受到海洋性氣候影響，夏季通常比內陸地區涼爽，但此次在強烈熱浪影響下，仍突破歷史極值。

另外，南韓東海岸地區同樣受到熱浪侵襲。江原道束草市29日氣溫升至36.6度，創下自1968年開始觀測以來，7月份氣溫第2高紀錄。分析指出，南韓東部地區還受到「焚風效應」影響，氣流越過山脈後升溫，使部分地區體感溫度進一步升高。

南韓氣象廳分析，這波酷暑主要受到「雙重高氣壓」影響，包括北太平洋高氣壓與青藏高氣壓同時籠罩，使高溫空氣持續滯留，由於兩股高氣壓壓制雲層發展，陽光長時間直射地面，加上南方吹入高溫潮濕空氣，熱量不斷累積卻難以排出，形成嚴重暑熱環境。