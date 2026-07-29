路透：伊朗將接收「400套中國肩射飛彈」　急補防空漏洞

▲伊朗國旗。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》29日引述3名消息人士說法報導，伊朗預計未來幾週內，收到最多達400套的中國製肩射防空飛彈發射器，在與美國交戰之際重建防禦能力。

採購數百套中國武器 伊朗合約曝光

消息人士透露，這次採購金額估計落在6000萬至7000萬美元之間，是衝突爆發以來德黑蘭規模最大的短程防空系統補強行動之一。

伊朗透過這份合約採購300至400組中製「人攜式防空武器系統」（MANPADS），包括前衛-12（QW-12）及飛弩-16（FN-16）型飛彈，由香港公司「中青寶上國際投資有限公司」（Zhongqing Baoshang International Investment）擔任中介者簽訂。

不過，消息人士提醒，儘管合約已簽署，但交貨時程、數量及執行細節仍可能出現變動。

戰爭暴露防禦漏洞 2國關係深化

軍事專家表示，儘管伊朗過去20年大力投資飛彈、無人機與雷達，攜帶型防空系統仍非常重要，因為它們機動靈活、可迅速分散部署，相較於固定防空陣地更難被鎖定並摧毀。

這場戰爭暴露出伊朗軍事據點與戰略基礎設施的防禦漏洞，而數百組MANPADS將顯著擴大伊朗的短程防空武器庫存，同時凸顯德黑蘭與北京的軍事關係不斷深化。

中青寶上集團與伊朗外交部並未回應。但中國外交部反駁稱相關報導「毫無根據」，重申北京一貫扮演推動和平、結束衝突的角色。

《路透社》先前也曾引述消息人士報導，伊朗快要與中國達成另一項反艦巡弋飛彈採購協議。不過，該報無法確認這項協議最終是否談成。