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熊本AEON爆炸「3死者是員工」！　社長道歉：6月才瓦斯安檢

記者王佩翊／編譯

日本熊本縣28日發生規模7.1強震後，知名大型購物中心「AEON MALL熊本」（永旺夢樂城熊本）緊急疏散顧客，怎知隨後傳出爆炸事故。母公司永旺（AEON）社長吉田昭夫與 AEON Mall 社長大野惠司29日下午緊急召開記者會，證實已造成3人死亡，皆為員工。此外有1人失去呼吸心跳、4人重傷送醫，另有3人至今仍下落不明。

暑假高達3000人逛街！地震撤離後「下午5時50分突爆發」

▲▼日本九州熊本縣28日強震，大型商場「AEON MALL熊本」爆炸倒塌。（圖／路透）

▲AEON MALL熊本爆炸事故累計3死，罹難者皆為員工。（圖／路透）

永旺社長吉田昭夫在記者會上還原爆炸當天的時間軸。他表示，28日適逢暑假，當天館內約有3000名顧客來訪。地震發生後，工作人員第一時間引導顧客與專櫃員工前往平面停車場避難，約在下午5時左右完成撤離。

然而，到了下午5時50分左右，AEON MALL熊本的南側中央區域突然發生強烈爆炸。吉田表示，「透過目測確認，購物中心2樓部分的損毀極為嚴重，爆炸集中在南側一角，導致2樓中央被大幅度炸毀、挖空。」

爆炸主因疑瓦斯外洩？社長：6月才剛完成自主點檢

由於事發後曾接獲多起通報稱，現場曾發生「瓦斯洩漏」，因此外界質疑這起爆炸可能是瓦斯外洩所引起。對此，吉田表示，目前消防部門尚未提出正式調查報告，現階段無法確定原因，但集團會將所有掌握資訊提供給警消，全力協助釐清案情。

AEON Mall 社長大野惠司則補充說明，針對館內瓦斯設備，3月12日曾進行過自主檢查，6月10日也剛完成高壓閥門周邊的定期安檢。

永旺社長鞠躬道歉！下令全國設施展開緊急大檢查

面對重大傷亡，吉田社長在記者會上致歉表示，「對於因爆炸事故而失去寶貴生命的民眾，我們感到極為沉痛與愧疚。向逝者致上最深切的哀悼，並向受害者家屬表達深深的歉意。」而吉田也證實，3名罹難者皆是AEON MALL熊本的員工。

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