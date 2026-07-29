熊本1周內可能還有「震度7強震」！　日本氣象廳示警

▲日本氣象廳提醒，熊本地區1周內可能還會出現強烈地震。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本熊本縣28日發生最大震度7的強震後，當地餘震不斷。日本氣象廳指出，截至29日上午9時，已觀測到多達48次震度3以上的地震，若包含震度1以上更高達169次。由於2016年熊本地震曾出現「連續兩次震度7」的恐怖前例，氣象廳警告，未來一周內極可能再次發生震度7左右的強震，甚至不排除出現比首波更加強烈的搖晃。

氣象廳急示警「防範震度7」餘震！政府召開地震專家會議

日本氣象廳特別提醒，搖晃劇烈的區域在未來一周內可能會再次出現震度7左右的強烈地震，且「部分地區不排除發生比28日更強烈的搖晃」。針對這次強震與10年前熊本地震之間的關聯性，日本政府地震調查委員會已於29日下午4時緊急開會進行專業審議與分析。

「柱子傾斜直接滑落崩塌」！神社神職人員親眼目睹悲劇

熊本縣八代市除了發生「日本製紙八代工廠」巨大煙囪倒塌事故，多處歷史建築與神社都因遭地震襲擊震毀。位於八代市役所附近的著名神社「八代宮」，其拜殿在強震中瞬間坍塌。

目擊全程的神職人員竹原正崇餘悸猶存表示，「當時柱子開始傾斜，整座建築就像用滑行的一樣當場崩塌。」面對好不容易從2016年熊本地震中走出來的修復結果再次化為烏有，他沉痛地表示，「心裡只有『怎麼又來了』的無奈。」

此外，國家名勝「松濱軒」的外牆大面積剝落，玻璃與木片散落一地。

不敢去避難所！媽媽帶3幼兒「車宿」 災民：站都站不住

災區民眾回憶起地震發生的恐怖瞬間時紛紛表示，「根本站不起來」、「感受到生命危險」。許多民眾因餘震不斷不敢待在室內，被迫選擇在車上過夜。

一名26歲的主婦長瀨邑緋表示，地震後家中無法居住，擔心3個幼童哭鬧影響避難所其他人，她選擇帶著3個孩子在庭園附近的停車場車宿，但因環境不適而全身痠痛難以入眠；另一對87歲的高齡夫婦則因大樓住家櫃子倒塌、滿地碎片，被迫在車上度過漫長一夜。